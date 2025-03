ASCOLI PICENO – La serie D questo fine settimana riposa.

Ovviamente vale anche per l’Atletico Ascoli militante nel girone F.

Il portale del Club ascolano ha diffuso un’intervista del presidente Gianni Clerici che ha fatto il punto della situazione sull’attuale stagione, ecco le sue dichiarazioni: “Con la speranza di non sembrare presuntuoso ma con tutta onestà e umiltà credo che la squadra meriti molto di più di quello che ha raccolto nelle ultime settimane. Nell’ultimo periodo negativo abbiamo subito tutto quello che si può definire calcio sporco (opportunismo, non calcio ma esasperata praticità, arbitraggi che non ci hanno aiutato etc). Posso dire con orgoglio che non abbiamo subito il calcio degli avversari, anzi. Tutto ciò è merito del mister e del suo staff. Gli ultimi risultati positivi sono il giusto atteggiamento che la squadra deve avere in questo periodo e cioè trarre il giusto compromesso tra calcio vero e praticità. L’obiettivo resta sempre e comunque quello della salvezza ma se è vero che a fine campionato fortuna e sfortuna si equivalgono allora la speranza è quella di raggiungere i PlayOff. Cerco di rispondere con un credo che tutti usano sventolando come una bandiera: dobbiamo mantenere la mentalità di una società dilettantistiche ma che professionalmente è una società professionistica grazie al Patron e a tutti quelli che contribuiscono”.

