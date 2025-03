ASCOLI PICENO – Tornano sabato 22 e domenica 23 marzo le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia, insignito della Targa del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero della Cultura. Grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari, 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Il 2025 per il Fondo Ambiente Italiano (FAI) è un anno speciale, la Fondazione festeggia i suoi primi cinquant’anni con splendide aperture, a contributo libero, che rappresentano un racconto corale e identitario dei beni culturali nelle Marche. I Luoghi parlano. Palazzi storici, ville, borghi, luoghi di ricerca, botteghe di antichi mestieri raccontano storie che insegnano, ispirano e talvolta commuovono, come evidenzia il presidente nazionale FAI, Marco Magnifico. Tra le tante aperture proposte, alcune saranno dedicate agli iscritti al FAI e a chi si iscriverà durante l’evento. Verranno inoltre riaperti luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni. Ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

Nelle Marche 58 luoghi aperti in 32 località. Nel Piceno saranno 7 le aperture a cura della Delegazione di Ascoli Piceno, del Gruppo Giovani Piceno e del Gruppo di San Benedetto per un viaggio straordinario partendo da Ascoli, passando per Offida, fino ad arrivare a San Benedetto del Tronto. Il 22 e 23 marzo ad Ascoli saranno visitabili il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina e il Salone degli Specchi di Palazzo Alvitreti, lo stadio Cino e Lillo Del Duca. Ad Offida la Chiesa del Monastero di San Marco e la Chiesa di Sant’Agostino e Croce del Miracolo Eucaristico. A San Benedetto i Cantieri Navali e il Faro.

Le Giornate FAI di Primavera saranno precedute da due eventi per soli iscritti:

Venerdì 21 marzo ore 18.00 Salone degli Specchi di Palazzo Alvitreti

Il prof. Papetti presenterà in anteprima il Salone degli Specchi di Palazzo Alvitreti e il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina. A seguire, un intermezzo musicale con un duo di chitarre di Emma Di Mattia e Francesco Sabatini, a cura dell’Istituto Musicale G. Spontini. (Posti disponibili 50 Contributo di partecipazione 8€).

Venerdì 21 marzo ore 18.30 Stadio Cino e Lillo del Duca

La serata prevede la visita esclusiva e in anteprima dei luoghi dello sport, per ripercorrere la storia dello Stadio e delle personalità che hanno segnato momenti indimenticabili. A seguire, aperitivo e dj set. (Posti disponibili 50 Contributo di partecipazione 15€).

Evento aperto a tutti.

Le parole del presidente regionale FAI Marche, Giuseppe Rivetti: «Nel complesso un affascinante labirinto di campanili e antichi portali. Porte spalancate. Simboli nascosti che rimandano a uomini e donne che hanno lasciato un segno, sono sopravvissuti. E nessuno di loro si sente fuori posto nelle Giornate FAI, tutti sono parte del suo vento. Un momento in cui la magia si rinnova: “l’anima” dei luoghi rivive e le storie raccontate dal FAI non verranno mai dimenticate. Cinquantotto splendide aperture, scelte con cura da ogni Delegazione e Gruppo, rappresentano un racconto corale e identitario dei beni culturali nelle Marche».

Le parole della capodelegazione FAI Ascoli Piceno, Erika Filipponi: «Le Giornate FAI sono il risultato di un grande lavoro di squadra. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che le rendono possibili: dai proprietari dei beni alle istituzioni, dai delegati ai volontari, dai docenti agli Apprendisti Ciceroni. Nella provincia di Ascoli Piceno possiamo contare su una straordinaria collaborazione, con 90 volontari e 150 Ciceroni. Un coinvolgimento eccezionale, che rappresenta un magnifico esempio di sinergia per la valorizzazione del patrimonio culturale».

ASCOLI PICENO

SALONE DEGLI SPECCHI DI PALAZZO ALVITRETI – Corso Mazzini, 151

Orari: 10-13 (ultima visita 12.30)/ 15-18 (ultima visita 17.30). Durata della visita: 30 minuti.

I visitatori potranno andare alla scoperta della storia di Palazzo Alvitreti, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Sarà possibile ammirare il magnifico Salone degli Specchi, capolavoro dell’architettura barocca, impreziosito dal soffitto affrescato da Biagio Miniera, maestro ascolano del Seicento.

SALONE DELLE BATTAGLIE DI PALAZZO MALASPINA – Corso Mazzini, 226

Orari: 10-13 (ultima visita 12.30)/ 15-18 (ultima visita 17.30). Durata della visita: 30 minuti.

La visita sarà l’occasione per conoscere la storia di Palazzo Malaspina e della sua illustre casata, il maestoso Salone delle Battaglie, risalente al Rinascimento, rimasto chiuso per anni, un tempo teatro di solenni cerimonie e celebre per la sua imponenza.

STADIO CINO E LILLO DEL DUCA

Orari: 10-13 (ultima visita 12.30)/ 14.30-18.30 (ultima visita 17.30). Durata della visita: 50 minuti.

Per tutti gli appassionati, ma anche per coloro che andranno allo stadio per la prima volta, sarà possibile visitare gli spazi interni dello stadio, solitamente riservati agli addetti ai lavori, ripercorrere la storia dello stadio e delle personalità sportive e imprenditoriali che hanno contribuito alla sua leggenda. La sensazione sarà quella di sentirsi parte di questo straordinario mondo, come veri calciatori.

OFFIDA

CHIESA DEL MONASTERO DI SAN MARCO – via Roma, 72

Orari: 10-12 (ultima visita 11.30) / 15-18 (ultima visita 17.30). Durata della visita: 30 minuti.

La chiesa di San Marco è un esempio di architettura barocca del Settecento, costruita inglobando l’antica chiesa francescana. Attraverso un video, si potrà scoprire la storia del Monastero delle suore benedettine ed alcuni spazi riservati alla loro vita monastica.

CROCE DEL MIRACOLO EUCARISTICO – Chiesa di Sant’Agostino – via G. Ciabattoni, 4

Orari: 10-13 (ultima visita 12.30)/ 15-18 (ultima visita 17.30). Durata della visita: 30 minuti.

All’interno della Chiesa di Sant’Agostino, recentemente ristrutturata e solitamente chiusa, si potrà vedere la Croce del Miracolo Eucaristico, un capolavoro in argento del XIV secolo, un tesoro nascosto, eccezionalmente visitabile in occasione delle giornate FAI.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CANTIERI NAVALI – via Pasqualini, Villaggio della piccola pesca

Orari: 9-12.30 (ultima visita/ 15-17.30). Durata della visita: 60 minuti.

Sarà possibile scoprire l’affascinante mondo della pesca e visitare i Cantieri Navali, luoghi solitamente non accessibili. Si potrà ascoltare la storia della marineria e del porto, arricchita dai racconti dei maestri d’ascia, che condurranno i visitatori alla scoperta di antiche tradizioni e mestieri.

IL FARO – viale Marinai d’Italia

Orari: 9-12.30/ 15-17.30 (ultima visita 17.30). Durata della visita: 60 minuti.

Sarò possibile visitare il faro, solitamente chiuso al pubblico, luogo della Marina Militare. Si potrà scoprire la storia del faro e avere l’opportunità di godere di una splendida vista sul mare e sulla città. Attenzione: ci sono 150 gradini da salire a piedi.

Elenco dei luoghi visitabili e modalità di partecipazione all’evento su: www.giornatefai.it

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=MARCHE

IMPORTANTE: Si raccomanda di controllare sul sito i giorni e gli orari di apertura prima della visita e se è necessaria la prenotazione.

Le Giornate FAI sono possibili grazie all’apporto fondamentale di centinaia di volontari che saranno affiancati da oltre mille Apprendisti Ciceroni, ovvero studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, i quali avranno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti dal FAI – nel loro territorio – sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della loro comunità. Un sentito ringraziamento alla Regione Marche, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alle Amministrazioni, ai Sindaci dei Comuni di Ascoli Piceno, Offida e San Benedetto del Tronto, all’Ascoli Calcio 1898 FC., a Confindustria Ascoli Piceno, alla Lega Navale di San Benedetto del Tronto e alla Marina Militare che hanno condiviso con entusiasmo i progetti di apertura del FAI ed ai tanti proprietari che hanno aperto le porte dei loro beni. Grazie di cuore alla Delegazione di Ascoli Piceno, al Gruppo FAI di San Benedetto, al Gruppo FAI Giovani Piceno e a tutti i volontari attivi nella provincia.

