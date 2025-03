ASCOLI PICENO – “Un grandissimo risultato per l’intero territorio, che conferma l’ottimo lavoro che il Piceno sta portando avanti in maniera sinergica e congiunta”.

Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato i dati Istat che hanno visto salire al 53.5% il tasso di occupazione complessiva del Piceno e al 54.4% quello relativo alla fascia giovanile compresa tra i 15 e i 34 anni.

“Entrambi i dati sono i più alti tra le province della regione Marche e questo è un segnale molto importante per il nostro territorio. Rispetto alla fine del 2023, si è registrato un aumento del 2.5% del tasso di occupazione dell’intera popolazione e del 6.5% in relazione alla fascia giovanile compresa tra i 15 e i 34 anni. Un incremento che dimostra come nel Piceno ci siano concrete possibilità e offerte di lavoro, nonché la voglia della comunità locale – e dei più giovani – di rimboccarsi le maniche e applicare, nel mondo del lavoro, le competenze acquisite durante gli anni di studio. Importanti, altresì, gli investimenti che le istituzioni stanno portando avanti, sia ad Ascoli sia negli altri territori provinciali, in materia di corsi di formazione e sviluppo professionale, attraverso la collaborazione con istituti scolastici, università, aziende, imprese e altri stakeholder. Un bel risultato che dimostra come, insieme, si possa davvero costruire un futuro più prospero per l’intero territorio Piceno”.

