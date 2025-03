Pontedera- Ascoli stadio “Mannucci” ore 17.30

Termina in parità il match della trentatreesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Arbitra Iannello di Messina. Nel Picchio out Corazza per virus intestinale al suo posto Forte. Di Carlo conferma il 4-3-3 con Raffaelli in porta e Varone capitano, in attacco Silipo e D’Uffizi confermati come previsto e Forte punta centrale. A sorpresa tra i padroni di casa il bomber Italeng in panchina .Sono 98 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti.

Questo il commento di Mister Di Carlo al termine di Pontedera-Ascoli:

“Qualitativamente il primo tempo è stato molto ordinato, ma dobbiamo e possiamo giocare meglio, il Pontedera si chiudeva molto bene dovevamo fare superiorità numerica in fascia e attaccare meglio l’area. Lo 0-0 dopo il primo tempo era giusto, noi abbiamo avuto due situazioni così come il Pontedera.

Nel secondo tempo in un minuto abbiamo commesso due errori gravissimi e nel secondo abbiamo subito gol. Prendo per buona la reazione dopo il gol, ci siamo alzati di dieci metri, abbiamo inserito Tremolada e Marsura e siamo stati più pericolosi, ma possiamo e dobbiamo fare molto di più per vincere le partite. Mancano 4 punti per salvarsi”.

FORMAZIONI UFFICIALI

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Martinelli (9’ st Pretato), Migliardi; Guidi, Landinetti; Sala (35’ st Espeche), Scaccabarozzi, Lipari (35’ st Gaddini) ; Corona (26’ st Italeng). A disp. Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Sarpa, Pietra. All. Menichini

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna (28’ st Adjapong), Menna, Piermarini (35’ st Gagliardi), D’Amore; Odjer (17’ st Tremolada), Varone, Carpani; Silipo (17’ st Marsura), Forte, D’Uffizi (28’ st Ciabuschi). A disp.: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Baldassin, Cosimi, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Caucci. All. Di Carlo

ARBITRO: Iannello di Messina

RETI: 8’ st Corona (P), 42’ st Gagliardi (A)

NOTE: ammoniti Scaccabarozzi (P), Menna (A), Carpani (A), Tantalocchi (P), Tremolada (A), Guidi (P). Spettatori 632 (di cui 98 ospiti). Rec. 3’ pt, 5’ st.

SECONDO TEMPO

94′ Ammonito Guidi per un fallo a centrocampo su Marsura

90′ assegnati Cinque minuti di recupero

85-‘Ammonito Tremolada per un fallo a metà campo su Ladinetti

83′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL Ascoli ci pensa Gagliardi, che sbuca sul secondo palo infila di testa Tantalocchi, sfruttando il perfetto cross di Marsura proveniente dalla sinistra.

80′ cambio Ascoli: esce Piermarini, dentro Gagliardi. Nel Pontedera fuori Sala e Lipari, in campo Espeche e Gaddini

77′ lancio in area di Tremolada, la spizza Ciabuschi, para Tantalocchi

76′ Tremolada serve in area Marsura, tiro da posizione defilata che sfiora il palo deviato in corner

75′ corner di Tremolada, entrato molto bene in partita, colpo di testa di Varone che termina di poco a lato della porta

74′ due cambi per l’Ascoli: fuori D’Uffizi e Alagna, dentro Ciabuschi e Adjapong

71′ nel Pontedera entra Italeng per Corona

70′ tiro dal vertice dell’area di Lipari pallone che termina sul fondo

62′ doppio cambio Ascoli: fuori Silipo e Odjer, dentro Marsura e Tremolada. Cambia il modulo passando al 4-3-1-2 con Tremolada dietro D’Uffizi e Forte

59′ botta di Sala dal limite palla deviata che si impenna sopra la traversa e va in corner

54′ cambio nel Pontedera, dentro Pretato fuori Martinelli

53′ GOL PONTEDERA, si fa perdonare Corona, vince il duello con Pieramarini arriva in area e infila sul primo palo

52 OCCASIONE PONTEDERA Clamoroso errore di Alagna che serve Corona, da solo davanti a Raffaelli tira piano e centrale, blocca il portiere

45′ inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

48′ termina la prima frazione dopo i 3 minuti di recupero

39′ OCCASIONE ASCOLI, si invola Silipo sulla destra, la mette a rimorchio, velo di Carpani e tiro di Varone che viene deviato in corner

35′ ammonito Menna per un intervento su Scaccabarozzi, diffidato salterà la prossima gara contro la Vis Pesaro

33′ brutto intervento a centrocampo di Scaccabarozzi su Menna, ammonito il calciatore del Pontedera

29′ ammonito l’allenatore del Pontedera, Menichini per proteste

25′ D’Uffizi in slalom sulla sinistra mette al centro per Forte, palla deviata in corner ma l’arbitro fischia fallo in attacco di Forte

21′ i granata reclamano un rigore per fallo di mano, sul tentativo volante di Corona, deviazione di Piermarini, tutto regolare per l’abitro

19′ Pontedera, colpo di testa di Martinelli che non inquadra lo specchio , il centrale del Pontedera non indirizza bene

8′ pericolosa azione del Picchio con un tiro/cross rasoterra di Alagna dalla desta, Tantalocchi anticipa D’Uffizi.

6′ Bella punizione di Silipo dalla destra battuta tagliata in area, non ci arriva nessuno spazza la difesa

3′ OCCASIONE PONTEDERA cross di Lipari e colpo di testa di Corona che sfiora la traversa, poi l’arbitro fischia punizione per il Picchio

1′ Brivido con Piermarini con un colpo di testa all’indietro rischia l’autorete, palla in corner

0- Forte batte il calcio di inizio per i bianconeri

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.