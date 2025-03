OFFIDA – È fissata per sabato 29 marzo alle 14:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo del Popolo di Offida, la conferenza finale del Progetto Europeo “Change Creators: Creatori di Cambiamento. Modelli di business innovativi per i settori creativi non urbani”.

L’evento rappresenta il culmine di una iniziativa internazionale che ha coinvolto e unito Italia, Polonia, Svezia e Lettonia e che ha avuto come focus innovazione, sostenibilità e resilienza di luoghi culturali alternativi situati al di fuori delle grandi città, in aree rurali scarsamente popolate.

La sperimentazione a sostegno della competitività e del potenziale economico dei centri culturali e creativi locali è stata promossa e coordinata per l’Italia dalla Cooperativa Sociale Opera Onlus in collaborazione con il Comune di Offida, il Museo del Merletto e l’ex convento di San Francesco di Venarotta.

La conferenza sarà aperta dal Sindaco di Offida, Luigi Massa, a cui seguiranno l’Assessore al Turismo Isabella Bosano e l’Assessore alla Cultura Marica Cataldi. Per le specifiche del progetto interverranno il Presidente della Società Cooperativa Opera, Fabio Alessandrelli, Luca Luzi per un focus sul museo diffuso urbano e, infine, Luigino Quarchioni (Portavoce del Forum Terzo Settore Marche) e Stefano Treggiari che parlerà di percorsi tra Sacro, Arte, Natura e Comunità.

L’incontro è aperto a tutti e la partecipazione gratuita: un’occasione per approfondire i risultati raggiunti, ascoltare testimonianze dirette e analizzare l’impatto del progetto nel contesto europeo, in una tavola rotonda tra esperti di marketing territoriale, artigiani e artisti locali. Sarà inoltre l’opportunità per una riflessione sulle potenzialità del nostro territorio e sulle strategie per promuoverlo, favorendo il dialogo interculturale e collaborativo.

