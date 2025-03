Il patrimonio idrico, quale bene comune, è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile, per la salute, la prosperità delle persone e per il benessere del pianeta

ASCOLI PICENO – Lo scorso 22 marzo, come ogni anno, è stata celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, occasione importante per richiamare l’attenzione di tutti noi su questa vitale risorsa, preziosa ma non infinita, anche riguardo al tema del cambiamento climatico e ai piani di interventi da adottare per la sua salvaguardia e per una gestione sicura e responsabile. Il patrimonio idrico, quale bene comune, è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile, per la salute, la prosperità delle persone e per il benessere del pianeta.

Nell’ambito della settimana celebrativa è stato organizzato un incontro di divulgazione che si terrà il 31 marzo a partire dallo ore 10.30 presso la sala della Ragione a Palazzo dei Capitani, dal titolo “Responsabilità nella gestione e nella salvaguardia delle risorse idriche”, rivolto anche alla formazione della cittadinanza ascolana e dei Comuni del territorio, per promuovere l’uso consapevole delle acque, l’utilizzo efficiente e rispettoso dei beni ambientali, creare opportunità significative in ambito socio-economico.

Durante l’incontro, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sarà trasmesso il video messaggio del Ministro dell’Ambiente, Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Marco Fioravanti, del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del Sottosegretario al MEF, Lucia Albano, e del Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, Renato Loiero. A seguire, gli interventi dei relatori Marco Casini (Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale), Giuseppe Cavuoti (Docente di Diritto del Mare presso l’Università di Bari), Francesco Fatone (Professore ordinario di Ingegneria ambientale Univpm e IWA Fellow) e Massimo Tonelli (Responsabile Servizio reti Ciip). Moderatore dell’incontro sarà Paolo Quercia, Dirigente Centro studi del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.