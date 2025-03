ASCOLI PICENO – “A seguito di sopralluogo del Consigliere Comunale Gregorio Cappelli, siamo a segnalare che al confine Nord-Ovest del cimitero di Ascoli Piceno, si ravvisa una situazione che desta non poche preoccupazioni dal punto di vista del rischio igienico sanitario. In quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una discarica vi si trovano, infatti, oltre a mezzi, attrezzature e un ingente quantità di lapidi rotte, anche numerose bare scoperchiate e sarcofagi di zinco”.

Si apre così la nota congiunta, giunta in redazione il 25 marzo, dei consiglieri e consigliere d’opposizione di Ascoli Piceno: “Quanto descritto è interamente esposto alle intemperie e poggia su un terreno non impermeabilizzato con gli enormi rischi di un eventuale inquinamento delle falde che potrebbero potenzialmente derivare da questa condizione. Nell’area adiacente, è inoltre distintamente avvertibile il pungente odore che ovviamente scaturisce da questa situazione. In virtù di quanto esposto, i membri dell’opposizione consiliare di Ascoli Piceno hanno richiesto la convocazione urgente delle commissioni Servizi Comunali e Ambiente al fine di affrontare la problematica e individuare soluzioni concrete e tempestive”.

Nella nota si legge: “I consiglieri hanno inoltre inviato una segnalazione all’Ast di Ascoli Piceno, all’Arpa Marche e al Comando dei Carabinieri di Ascoli Piceno in cui chiedono di verificare se vi sia conformità alle normative vigenti. Sollecitiamo inoltre l’amministrazione comunale, che ricordiamo essere, proprietaria del cimitero e già attenzionata nel 2017 e nel 2020 per la stessa situazione, a mantenere alta l’attenzione e la vigilanza assoluta sulla questione, per i motivi di decoro, rispetto e per i potenziali rischi succitati”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.