ASCOLI PICENO – Proseguono gli incontri nella città delle Cento Torri per la riqualificazione di un luogo molto importante per la comunità.

Presso la Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno si è tenuta nei giorni scorsi la riunione del Forum di Progettazione Partecipata per la riqualificazione dell’area ex SGL Carbon.

Durante l’incontro, il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato “il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra Legambiente, la Bottega del Terzo Settore e il Comune di Ascoli”, rafforzando la collaborazione per i prossimi interventi.

Legambiente nell’occasione ha ribadito la contrarietà alla costruzione di un nuovo centro commerciale, ritenendolo “non in linea con le reali esigenze della comunità”. La rigenerazione dell’area punterà su ambiente, cultura e inclusione sociale, promuovendo uno sviluppo sostenibile e partecipato.

È in revisione il Master Plan elaborato dalla società Land, che integrerà le proposte del Forum, tra cui la creazione di spazi per attività sociali e associative. L’assessore all’ambiente Attilio Lattanzi ha confermato “l’impegno dell’amministrazione sulla gestione delle aree verdi”. I prossimi passi includono la presentazione del progetto operativo di bonifica da parte di Restart, l’inaugurazione della vasca di prima pioggia riqualificata e la definizione dei nuovi strumenti urbanistici. Tra le proposte emerse: un centro per l’arte contemporanea, una biopiscina, un pump track, un apiario sociale, un gelseto con laboratorio di bachicoltura e un bioparco. Saranno inoltre realizzati 170mila mq di verde urbano con percorsi ciclabili e pedonali.

