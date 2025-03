ASCOLI PICENO – Tanti Maestri del Lavoro del Piceno e del Fermano si sono ritrovati ad Ascoli, presso la Bottega del Terzo Settore, per assistere all’Assemblea generale annuale degli iscritti al Consolato di Ascoli Piceno e Fermo e per ottemperare in primo luogo all’esame ed approvazione del Bilancio consuntivo 2024. L’adempimento statutario, iniziato con la nomina di Alessandro Castelli in qualità di Presidente dell’assemblea e di Alfredo De Marco nel ruolo di Segretario verbalizzante è stato caratterizzato dalla relazione morale del Console interprovinciale Giorgio Fiori che ha riassunto i tanti progetti ed eventi realizzati nel corso dell’anno 2024, dando lettura di una relazione piuttosto corposa poiché, come ha precisato lo stesso Console in premessa, nel 2024 sono state fatte davvero tante iniziative doverosamente da ricordare.

In particolare Fiori si è soffermato sulle innumerevoli azioni di Testimonianza Formativa che nel corso appunto dell’anno scolastico 2023/2024, hanno complessivamente interessato 9 scuole, 54 classi per un totale di 933 studenti, con la presenza di 80 docenti, per un totale di 18 Testimonianze e complessive 35 ore di lezione. Oltre a 2 visite guidate aziendali, di complessive 6 ore, con la partecipazione di 88 studenti. Nell’esprimere tutto il suo compiacimento per i risultati conseguiti per quella che è la mission primaria del Consolato e per come gli stessi si stiano via via incrementando grazie alla disponibilità di nuovi e preparati Maestri formatori, il Console ha espresso altresì tutta la propria soddisfazione per le risultanze del rendiconto economico 2024 che ancora una volta, così come ormai avviene da anni, si chiude con una risultanza più che positiva. Dopo l’intervento del Tesoriere Maria Rita Grazioli che ha dato illustrazione delle singole poste in Bilancio, sia in entrata che in uscita, ha svolto la sua relazione il Revisore Unico Walter Alesi esprimendo in conclusione parere favorevole all’approvazione del bilancio 2024, cosa che poi l’Assemblea ha fatto, all’unanimità, con votazione palese.

Nel concludere il positivo incontro il Console Fiori, oltre ad accennare alle iniziative ed animazioni anche turistico-culturali di ormai prossima definizione, tra cui in primis la già confermata Cerimonia della consegna delle Stelle al Merito del Lavoro del prossimo primo Maggio che dovrebbe interessare otto nuovi Maestri della Provincia di Ascoli Piceno e cinque di quella di Fermo, ha sottolineato come il 2025 sarà un anno alquanto importante per tutta la famiglia Magistrale poiché andranno rinnovati tutti gli organi statutari e quindi anche il Consiglio Direttivo del Consolato, con una procedura statutaria già iniziata con la nomina della CEP (Commissione Elettorale Provinciale) e che si concluderà il 15 dicembre, con la nomina del Console che entrerà poi nel ruolo, per un quadriennio con il nuovo direttivo eletto, da 1° Marzo 2026.

