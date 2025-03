ASCOLI PICENO -I bianconeri si preparano per la gara contro la Vis Pesaro dell’ex mister Stellone, il match è valido per la 34esima giornata del Campionato Serie C NOW, ed è in programma domenica 30 marzo, alle ore 15, al Del Duca.

Arbitra Dario Di Francesco di Ostia Lido. Gli Assistenti sono Salvatore Nicosia della sezione di Saronno e Roberto Palermo di quella di Pisa. Quarto Ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Pontedera-Ascoli, ha squalificato per una giornata Gianluca Carpani e Damiano Menna che, diffidati, sono stati ammoniti al Mannucci rispettivamente per la decima e quinta volta da inizio campionato. Restano in diffida Bando, D’Amore e Piermarini.

BIGLIETTI: In occasione del prossimo impegno tutto marchigiano il Club bianconero praticherà sconti del 30% nei settori Tribuna Mazzone e Curva Nord. In Tribuna Mazzone i prezzi sono di 14,00 € (Intero), 10,00 € (Ridotto) e 3,00 € (Under 14); in Curva Nord 10,00 € (Intero), 7,00 € (Ridotto) e 3,00 € (Under 14).

I biglietti potranno essere acquistati dalle ore 16 di domani, martedì 25 marzo, online su ticketone.it o nei punti vendita fisici.

Cambio nominativo consentito per abbonamenti a tariffa “Intero” e biglietti.Dettaglio prezzi e punti vendita: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

