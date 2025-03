ASCOLI PICENO – I bianconeri affronteranno domani, alle ore 15 al Del Duca la Vis Pesaro nella gara valida per la 34esima giornata del Girone B di Serie C. Dato provvisorio degli spettatori: 4420, di cui 270 ospiti (quest’ultimo è il dato definitivo).

Mister Di Carlo, al termine dell’allenamento di rifinitura, ha parlato in conferenza stampa Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione infortunati prima di affrontare i temi legati alla sfida di domani. Non ci saranno gli squalificati Carpani e Menna e gli infortunati Cozzoli, Forte, Gagliolo, Re.

Out durante la rifinitura Francesco Forte: “Rientra Corazza, mentre Cozzoli, Gagliolo e Re non saranno della partita, Curado si è allenato con noi negli ultimi due/tre giorni, c’è la defezione di Forte per un risentimento muscolare, per lui faremo valutazioni la settimana prossima. Non cerco alibi da nessuna parte, vince la squadra, conta la squadra, dietro ci sono giocatori che hanno voglia di dimostrare il proprio valore e domani ci sarà l’opportunità.

Difesa da reinventare viste le tante assenze e la squalifica di Menna, ma Di Carlo ha delle alternative “D’Amore? E’ duttile in difesa, ci sta tornando utile, ha qualità e gioca con l’esperienza di uno più vecchio. Domani la concentrazione sarà fondamentale perché con essa l’Ascoli potrà giocarsela con tutte. Adjapong? Sta bene, sono convinto che domani farà una grande partita. Bando? Sta bene, l’ho visto in crescendo, devo dargli l’opportunità di dimostrarlo, abbiamo un centrocampo abbastanza folto e c’è più scelta, negli allenamenti mi sta dicendo che vuole rientrare ed essere importante in queste cinque partite. Ci sono anche Baldassin, Varone, Odjer, Bertini, Maiga, l’importante è che non ci si risparmi mai.

“Marsura? Nel finale di stagione tutti sono importanti, nessun escluso, conta la squadra. Marsura ha fatto vedere che vuole essere protagonista, quando sta bene è un giocatore fondamentale, anche per lui domani potrà esserci l’opportunità per scardinare la difesa della Vis Pesaro, squadra tosta e difficile da affrontare, dovremo cercare di vincere i duelli uno contro uno. Marsura, Tremolada, Ciabuschi, D’Uffizi, Silipo ci sono tanti giocatori che possiamo mettere davanti per scardinare la difesa avversaria, l’importante è essere convinti, decisi e coraggiosi”.

“Il modulo? Non può essere statico, la dinamicità e l’intercambiabilità dei ruoli sono importanti e la squadra, quando ha questo tipo di movimento e dà meno punti di riferimento, ha qualità. Domani bisogna essere bravi nell’uno contro uno, bravi a muovere il loro centrocampo, non dobbiamo tenere statica la loro difesa, l’abbiamo preparata per avere più intercambiabilità, più variazioni in attacco e più movimenti di catena per poter vincere la partita. Gagliardi? In questo gruppo è un leader per impegno, dà tutto ed è ben voluto da tutti, so che posso contare sempre su di lui”.

Poi si concentra sulla Vis Pesaro: “Faccio due esempi nel nostro girone, lo scorso anno l’Entella si è salvata all’ultima giornata e oggi è prima in classifica con lo stesso allenatore, cambiando 7/8 giocatori di categoria e qualcuno di categoria superiore; l’altra squadra è la Vis Pesaro, che l’anno scorso si è salvata ai play out, ha fatto un contratto di due/tre anni all’allenatore, ha mantenuto la struttura e inserito calciatori funzionali alla sua mentalità. Oggi la Vis è una squadra concreta, tecnica, qualsiasi giocatore va in campo sa cosa deve fare e lotta fino al 95’. Complimenti a Stellone perché ha saputo creare uno zoccolo duro, mantenendo quest’anno i principi in cui crede, la Vis Pesaro sta meritando quello che sta facendo.

Domani è per noi una partita fondamentale per arrivare prima di tutto alla salvezza perché poi si possono aprire nuovi scenari. Siamo pronti, ci siamo preparati bene, sappiamo che è una partita difficile, ostica, dovremo andare oltre i nostri limiti per battere una squadra in forma”.

Sulla Società: “Parlo con la proprietà tutti i giorni, stiamo bene, non ci fa mancare nulla, abbiamo una proprietà vicina che ci supporta e stimola a fare il meglio possibile”

Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Di Carlo.Tornano a disposizione Curado e Corazza, ma si ferma Forte per un risentimento al retto femorale da valutare nei prossimi giorni. Ancora indisponibili Re, Gagliolo e Cozzoli.

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Zagaglia DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Caucci, Cosimi, Curado, D’Amore, Maurizii, Piermarini, Toma CENTROCAMPISTI: Baldassin, Bando, Bertini, Maiga Silvestri, Odjer, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Marsura, Silipo.

Diffidati: Bando, D’Amore, Piermarini

