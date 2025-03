OFFIDA – Presso Villa San Lazzaro ad Offida, è andata in scena la presentazione ufficiale della compagine ciclistica Professionista Femminile BTC City Lubiana – Zhiraf – Ambedo che ha forti radici con il nostro territorio visto che si tratta di un team radicato tra Loreto e Offida.

Erano presenti il Presidente Regionale del Coni Fabio Luna, il Presidente della FCI Regionale Massimo Romanelli e l’ex presidente Regionale FCI Lino Secchi, il Sindaco di Offida Luigi Massa, l’Assessore allo sport Roberto Barbizzi. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente della Società Sportiva Ciclo Amanti di Offida Gianni Spaccasassi e dal Presidente della Born To Win Roberto Baldoni.

Durante il vernissage, è stato rivisitato il 2024 che ha portato in dote a questa compagine ben 22 successi con la conquista della Coppa Di Francia e diversi titoli nazionali su strada e pista. Lo scorso anno la BTC City Lubiana, Zhiraf – Ambedo ha ottenuto anche 35 podii, 50 Top Five e la presenza alle Olimpiadi di Parigi, al campionato del Mondo di Zurigo e al campionato Europeo in Belgio. Quest’anno sono arrivate già due vittorie con Lara Crestanello in Slovenia e Croazia.

La serata ha mostrato il lato migliore di questa compagine che prenderà parte alle manifestazioni ciclistiche europee e mondiali. Oltre a questo, la società organizzerà, come ormai da tradizione anche il Giro delle Marche in Rosa in collaborazione con il Club Corridonia, il 10 maggio con la tappa di Offida e l’11 maggio con la conclusione a Corridonia.

La serata si è conclusa con il taglio ben augurante della torta e con la voglia di fare bene da parte di tutte le atlete in rosa.

Questa la rosa della BTC City Ljubjiana – Zhiraf – Ambedo – Italia: Lara Crestanello, Tanya Donati, Camilla Lazzari, Noemi Lucrezia Eremita, Giorgia Serena, Gemma Sernissi, Carlotta Uber e Anastasia Carbonari, per lei questo un ritorno alle origini dopo le esperienze fatte con Aromitalia Vaiano e Valcar UAE.

Slovenia: Spela Colnar, Hana Zumer, Sara Pestotnik, Ema Modbersic Russia: Diana Klimova, Kazakistan: Yelizaveta Sklyarova.

Direttore Sportivi: Giuseppe Lanzoni, Gorazd Penko e Samuel Agostinelli.

