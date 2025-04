ASCOLI PICENO – Si è concluso con grande entusiasmo il primo torneo di padel organizzato presso l’impianto sportivo Ancaria dalla Sport Imprese Picene S.S.D., sotto l’egida di Confindustria Ascoli Piceno. L’iniziativa ha registrato un’ottima partecipazione: ben 24 coppie, in rappresentanza di 14 aziende ed enti del territorio, si sono sfidate all’insegna dello sport, della condivisione e dello spirito di squadra.

Le realtà coinvolte sono state: Arpam, BCC Picena, C.I.A. Lab Srl, Ciip Spa, EA Italy Srl, Gela Surgelati Srl, Gruppo Bucciarelli Srl, Instrumentation Laboratory Spa – Werfen, Magazzini Gabrielli Spa, MetalCoat Spa, Pfizer Italia Srl, Selda Srl, Specialità dei Piceni Srl e Tecnocasa.

La fase iniziale ha visto la composizione di otto gironi da tre coppie ciascuno. I partecipanti si sono affrontati in una prima serie di incontri con l’obiettivo di definire il livello di accesso alle fasi finali. Da qui sono nati i tre tornei distinti per livello: “Gold” riservato ai primi classificati dei gironi, “Silver” per i secondi e “Bronze” per i terzi classificati.

La giornata conclusiva, sabato 5 aprile, ha offerto match di alto livello tecnico e grande intensità agonistica, con il pubblico delle grandi occasioni a fare da cornice a una manifestazione che ha saputo unire passione sportiva e mondo imprenditoriale in modo virtuoso.

Questi i vincitori delle tre categorie:

Categoria Gold

Primi classificati – Bucciarelli, Mercuri (Gruppo Bucciarelli)

Secondi classificati – Poli, Corradetti (C.I.A. Lab)

Categoria Silver

Primi classificati – Di Mizio, Compagnoni (Pfizer)

Secondi classificati – Mariani, Perotti (C.I.I.P.)

Categoria Bronze

Primi classificati – Vallorani, Schiavi (EA)

Secondi classificati – Musella, Crementi (Pfizer)

A suggellare la giornata, la cerimonia di premiazione alla presenza del Past Presidente regionale dei Giovani Industriali e attuale Presidente Sport Imprese Picene, Massimiliano Bachetti, affiancato dal Segretario Gigi Bamonti e dal direttivo dell’associazione. Un momento carico di entusiasmo, che ha sottolineato ancora una volta l’importanza di fare squadra anche fuori dagli ambienti lavorativi.

