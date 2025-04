ASCOLI PICENO – Dopo i fortunati appuntamenti di San Benedetto del Tronto dedicati al mondo del lavoro, il progetto “STRADE- Territori che creano nuovi spazi di comunità” in occasione dei 30 anni della cooperativa On the Road, fa tappa ad Ascoli Piceno per i due eventi conclusivi delle celebrazioni, previsti 9 e 10 aprile.

Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Banca Di Ripatransone e del Fermano-Credito Cooperativo e Coop Alleanza 3.0 zona Macerata–Fermo, Ascoli e Abruzzo, e il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, e Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, il calendario di attività “STRADE” è finalizzato a coinvolgere i già numerosi stakeholders della cooperativa e il territorio nel promuovere buone pratiche a favore dei diritti umani, sociali, civili e dell’integrazione, sostenendo e valorizzando un pensiero critico sui temi cruciali di cui On the Road si occupa.

Tornando agli appuntamenti da non perdere ad Ascoli, la prima tappa in ordine di tempo è quella di mercoledì 9 aprile, già sold out, per una passeggiata sonora in cuffia, curata dall’associazione artistica 7-8 chili. Dalle ore 18:30 le strade del centro storico di Ascoli Piceno si trasformeranno in un palcoscenico sensoriale per vivere, passo dopo passo, la storia di On the Road attraverso voci, suoni ed emozioni.

Il gran finale di queste celebrazioni così importanti per On the Road si svolgerà il giorno successivo, giovedì 10 aprile: la mattina al Teatro Filarmonici e nel pomeriggio alla Bottega del Terzo Settore. Dalle ore 9 di giovedì, con il convegno “STRADE” il palco del Teatro Filarmonici vedrà alternarsi ospiti d’eccezione per un evento unico nel suo genere, che ha l’obiettivo di diventare un modello di buona prassi di collaborazione tra Enti del Terzo Settore che, pur operando con modalità differenti, condividono lo scopo comune di rafforzare il senso di comunità attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone. Tra i partecipanti spiccano la giornalista e scrittrice Jennifer Guerra e l’attivista Carlotta Vagnoli.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione alla mattinata affidata a Massimo Ascari, Presidente Legacoopsociali e a Massimo Ippoliti, Responsabile dell’Area Marginalità Estrema di On the Road, la mattinata si svilupperà su tre panel, che fungeranno da stimolo, animazione e motivazione per gli intervenuti. Il primo panel sarà quello dal titolo “La Cooperativa Sociale: strade per il cambiamento” con AICCON Research Center, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Silvia Fabrizi, Responsabile Area Inclusione Migranti di On The Road. Poi si passerà a “La tutela dei diritti: quali strade?”, con Natascia Mattucci, Professoressa ordinaria di Filosofia Politica presso l’Università di Macerata, Carlotta Vagnoli, autrice, attivista e content creator, Michele Rossi, Coordinatore CIAC – Parma, e Fabio Sorgoni, Responsabile Area Tratta e Sfruttamento di On the Road. Per finire con “Strade che parlano”, sul mondo della comunicazione, con Davide D’Angelo in arte URKA, artista, street artist e disegnatore, Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice, Marianna Kalonda Okassaka in arte Marianna The Influenza, scrittrice e content creator e Cecilia Di Domizio, Responsabile dell’Area Comunicazione di On the Road. Per iscriversi al convegno: https://forms.gle/CjsidNtPUKFGojeHA

Ma non è finità qui, perché le celebrazioni si concluderanno nel luogo in cui sono iniziate, ovvero presso la Bottega del Terzo Settore, dalle ore 14:30 del 10 aprile. E sarà un manifesto il traguardo a cui porteranno le “STRADE” che On the Road sta percorrendo per e nel territorio in cui opera e con il quale ha deciso di festeggiare. Un manifesto collettivo, quindi, che sintetizzerà le istanze emerse durante il convegno della mattina, attraverso un emozionante laboratorio di psicodramma.

“Sarà così che On the Road saluterà questi primi 30 anni di attività, costruendo – ancora una volta – reti, relazioni e percorsi, non perdendo mai di vista la lotta per la giustizia sociale”, concludono dalla Cooperativa Sociale On The Road.

Tutti i dettagli su “STRADE” sono disponibili su www.ontheroad.coop, sulla pagina Facebook “On the Road Società Cooperativa Sociale” e il profilo Instagram @ontheroadcoop. Per maggiori informazioni: [email protected] 346 2172876

