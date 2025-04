Dopo l’introduzione di Giorgio Fiori che ha ricordato come in quel Centro di via Lazio, si svolgano periodicamente incontri formativi ed formativi su tematiche diverse ma sempre di grande attualità, Viccei con il suo modo sempre chiarissimo di esporre ha saputo focalizzare le attenzioni

ASCOLI PICENO – L’incontro informativo in tematica dei dazi e del terremoto provocato in proposito in questi giorni dal presidente degli Stati Uniti Trump, promosso dal Centro ADA-Bruno Di Odoardo, non era certamente di facile attrattiva ma evidentemente è risultato di grande interesse stanti i tanti presenti che hanno ascoltato con attenzione la relazione in tema di Claudio Viccei dal titolo “I Dazi, la Storia, le Conseguenze, l’Attualità”.

Dopo l’introduzione di Giorgio Fiori che ha ricordato come in quel Centro di via Lazio, si svolgano periodicamente incontri formativi ed formativi su tematiche diverse ma sempre di grande attualità, Viccei con il suo modo sempre chiarissimo di esporre ha saputo focalizzare le attenzioni svolgendo un’ampia dissertazione sui dazi americani, a cominciare dalla loro storia più recente, evidenziando come nei secoli i presidenti statunitensi abbiano usato i dazi in modo molto diverso e con risultati alterni ed accennando quindi anche alla nota “guerra dei polli” del secondo dopoguerra ed al periodo del proibizionismo tra il 1920 e il 1933 in cui negli Stati Uniti d’America, vennero messi al bando la fabbricazione, la vendita, l’importazione ed il trasporto di alcoolici.

Ma ovviamente il relatore si è maggiormente soffermato su quanto sta accadendo in questi giorni, sulle conferme ed i ripensamenti del presidente americano, che stanno sconvolgendo i mercati e sulle prospettive future che potrebbero comportare penalizzazioni anche per i più piccoli risparmiatori. Ovviamente la “lezione” di Viccei ha suscitato tante curiosità e quindi innumerevoli domande da parte dei presenti che lo stesso relatore ha cercato di soddisfare al meglio, sempre con l’incognita rappresentata appunto dalle decisioni altalenanti di Trump che suscitano inevitabilmente tanti dubbi e poche certezze. Nel concludere l’incontro la presidente del Centro Paola Luzi si è detta molto soddisfatta dell’iniziativa promossa, preannunciando che alla luce delle novità che si registreranno sicuramente in merito, si promuoveranno altri analoghi incontri con l’usuale obiettivo di informare e formare che anima il Centro ADA-Bruno Di Odoardo.

