ASCOLI PICENO – Si apre il prossimo 24 aprile ad Ascoli Piceno la 21a edizione di Fritto Misto e lo Sviluppo Rurale Marche si preannuncia fra i protagonisti con la presenza di uno stand di oltre 75 mq. e la realizzazione di due seminari.

Sabato 26 aprile, alle ore 18, si terrà il seminario “Investire nel domani” dedicato alla presentazione del bando CSR Marche 23-27 relativo all’intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”. Il bando, con una dotazione finanziaria di oltre 20 milioni euro complessivi, si pone l’obiettivo di favorire il rinnovamento del sistema rurale grazie anche al ricambio generazionale, offrendo opportunità e strumenti per attrarre i giovani under 40 nel settore agricolo. Molto interessante la possibilità di attivare contestualmente più interventi, tra investimenti a sostegno della competitività, anche tramite innovazione tecnologica, per l’attivazione di misure climatico-ambientali e per il benessere animale o a favore della diversificazione, in consulenza e formazione.

“Abbiamo grande attenzione per i giovani marchigiani che scelgono di investire il proprio futuro nell’agricoltura – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini – La Regione crede fortemente in questo settore e grazie alle risorse europee intende offrire strumenti concreti per trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali innovative, favorendo al tempo stesso approcci produttivi più sostenibili, sia sotto il profilo ambientale che economico e sociale, e più competitivi, capaci di intercettare i nuovi trend del mercato”.

Da sottolineare, anche i nuovi criteri che andranno a premiare quanti nel proprio Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) inseriranno, tra le altre, attività mirate al sostegno delle vocazioni produttive del territorio, ad esempio con l’applicazione di aliquote maggiorate di sostegno per alcune tipologie di investimento (nuovi impianti e ristrutturazioni di oliveti per produzioni DOP/IGP).

Lo Sviluppo Rurale Marche sarà presente anche con un’area espositiva dalla forte personalità, che sarà animata da un ricco calendario di appuntamenti. Ancora una volta biologico, biodiversità, produzioni certificate e di filiera, benessere animale saranno gli ambiti verso i quali sarà richiamato l’interesse dei visitatori per far comprendere come il CSR Marche 23-27 sostenga concretamente gli operatori e i loro investimenti e come questi temi abbiano un impatto sulla vita di tutti.

Infine, sabato 3 maggio, sempre alle ore 18 presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Piazza Arringo, si tornerà a parlare della valorizzazione delle risorse boschive e forestali regionali con un seminario dedicato alle potenzialità della “Filiera Legno: un’opportunità per le persone e i territori montani”.

