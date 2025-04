Le ultime sul match della 37esima giornata del Girone B di Serie C NOW, in programma lunedì 21 aprile, alle ore 15, al “Giuseppe Sivori”

ASCOLI PICENO – Sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola l’arbitro che dirigerà Sestri Levante-Ascoli, match valido per la 37esima giornata del Campionato di Serie C NOW, in programma lunedì 21 aprile, alle ore 15, al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. Gli Assistenti sono Alberto Rinaldi di Pisa e Mattia Bettani di Treviglio. Quarto Ufficiale Francesco Saffioti di Como

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Torres, ha squalificato per una giornata il centrocampista Augusto Bando, ammonito per la quinta volta da inizio stagione nel corso del match coi sardi. Multa di 600,00 € all’Ascoli “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistenti nell’aver lanciato, al 58′ della gara, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze”. Nell’Ascoli resta in diffida il solo Mister Di Carlo.

La gara d’andata del 6 dicembre terminò con la larga vittoria del Picchio al Del Duca del Picchio per 4-1 , grazie ai gol di Davide Marsura ed Ivan Varone e la doppietta di Simone Corazza (gli ultimi gol segnati prima del lungo digiuno del Joker) e per il Sestri Levante a segno l’ex Luca Clemenza.

GLI AVVERSARI. Il Sestri Levante è a quota27 punti in classifica frutto di 5 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte, con 32 gol fatti e 54 subiti.

Il bilancio di punti fatti in casa è di 15 sui 27 totali conquistati, grazie a tre vittorie e sei pareggi, nove invece le sconfitte. Mister Alberto Ruvo, arrivato il 3 marzo sulla panchina dei liguri (già sulla panchina corsara nelle stagioni 2019-20 e 2020-21, è torna a Sestri Levante dove ha conquistato la promozione in Serie D e la Coppa Italia di Eccellenza ligure) non avrà a disposizione l’infortunato Massimiliano Pane e gli squalificati Cristiano Furno e Martino Cominetti.

EX DI TURNO. Sono due i rossoblù che in passato hanno vestito la maglia del Picchio, il centrocampista Luca Clemenza, autore finora di 5 reti in campionato, con l’Ascoli ha giocato nella stagione 2017/2018 in B. Altro ex il 36enne difensore centrale argentino Nahuel Valentini, ha militato con i bianconeri dal 2018 al 2020 sempre in Serie B.

BIGLIETTI Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di 13,00 € più prevendita e il circuito di riferimento è ETES (COME ON WEB). È possibile acquistare il biglietto per il settore ospiti fino alle ore 19 di domenica 20 aprile.

