VENAROTTA – La Conferenza regionale ha approvato l’intervento di riparazione danni e rafforzamento

locale della chiesa del Santissimo Salvatore a Venarotta. La chiesa si trova nella frazione di

Cerreto ad una quota di circa 485 metri sul livello del mare. Sul lato ovest l’edifico presenta

una vela campanaria impostata su un setto di grande spessore con doppia cella campanaria

ad arco. È prevista la sostituzione del tetto con struttura in legno massello costituito da

una capriata centrale, arcarecci non spingenti e con cerchiature sommitali in acciaio, la

sostituzione della copertura a falda della sacrestia con solaio in legno massello, la

sostituzione del solaio di copertura piana della sacrestia in voltine e putrelle con solaio in

legno con cerchiatura sommitale in acciaio, ma anche interventi di cucitura armata negli

ammorsamenti alla parete ad archi dei setti ad essa ortogonali della zona sud, interventi

di scuci-cuci nei cantonali con lesioni presenti, nei setti in sacrestia lato est e la

ricostruzione della vela campanaria mediante recupero degli elementi lapidei originari. Il

costo totale dell’intervento è di 364.739,01 euro.

“La grande sinergia con il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo

Gianpiero Palmieri, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Fabio Salvi, ci permette di recuperare

un altro elemento di coesione del territorio che è rappresentato dalle chiese. Ringrazio

vivamente anche i tecnici che si stanno adoperando con grande impegno al fine di

recuperare questi gioielli di storia e cultura”.

“Accogliamo con entusiasmo la ricostruzione del nostro patrimonio culturale e storico.

Questa è una chiesa di grande pregio situata in una piccola frazione che è molto viva e

attiva con le aziende agricole del posto e di alcuni giovani che hanno riavviato una festa

molto importante. C’è un mondo che viene aiutato grazie al recupero di questi beni. Ringraziamo la struttura commissariale per l’impegno e l’efficacia” dichiara il sindaco Fabio

Salvi.

