Dopo i precedenti volumi pubblicati in nuova edizione, è ora la volta di uno studio che ha rappresentato una pietra miliare per la conoscenza della storia della città

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 26 aprile alle ore 17 la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ospiterà la presentazione della nuova edizione del “Ascoli nel Quattrocento volume II” di Don Giuseppe Fabiani.

Alla presentazione interverranno l’Assessore all’Istruzione e Università del Comune di Ascoli Piceno Donatella Ferretti, il presidente della Fondazione Don Giuseppe Fabiani Franco Laganà, il curatore scientifico delle Collezioni Comunali Stefano Papetti, la storica dell’arte Maria Gabriella Mazzocchi e l’architetto Rodolfo Terpolilli.

Dopo i precedenti volumi pubblicati in nuova edizione, è ora la volta di uno studio che ha rappresentato una pietra miliare per la conoscenza della storia della città di Ascoli: in prosecuzione del volume I edito nel 1950 riguardante la vita pubblica e privata, il volume II pubblicato la prima volta nel 1951 tratta degli artisti, monumenti e opere d’arte ed è suddiviso in 11 capitoli incentrati sui lavori eseguiti nelle chiese, sulle opere realizzate da scalpellini, scultori, pittori, orafi, intagliatori, vasai, fonditori che operarono in città nel ‘400, con particolare attenzione alle figure di Carlo Crivelli, Pietro Alemanno e Pietro Vannini.

La Fondazione dedicata allo storico ed educatore ascolano Don Giuseppe Fabiani (1897-1965) è costituita da Comune di Ascoli Piceno, Parrocchia di S. Pietro Martire, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Associazione Chigghie de San Giacheme, eredi della famiglia Fabiani. Nacque nel 2001 con il proposito di riproporre in nuova edizione le pubblicazioni di Fabiani, nel solco delle iniziative svoltesi nel 1997 per il suo centenario della nascita.

Come i precedenti volumi della collana, anche “Ascoli nel Quattrocento” è stato curato graficamente dal prof. Tonino Ticchiarelli e verrà dato in omaggio agli iscritti della Fondazione Fabiani.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.