ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli diffusa il 22 aprile.

Con l’Ordinanza sindacale 214 del 18 aprile 2025 si ordina in occasione dello svolgimento della Festa nazionale del 25 aprile 2025 e della correlata manifestazione che si terrà al Pianoro del Colle San Marco:

1. il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante, ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande, anche per asporto, con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;

2. il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;

3. il divieto generalizzato di utilizzo di contenitori pericolosi, quali ad esempio non esaustivo vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

4. che il divieto operi anche in tutti i casi in cui in cui la somministrazione avvenga nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza di tutte le attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

5. che il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti abbiamo efficacia dalle ore 15:00 di giovedì 24 aprile alle ore 8:00 di sabato 26 aprile 2025, in tutta l’area del Pianoro di Colle San Marco: nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa; nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea;

6. che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa; al Prefetto per la adozione, ai sensi dell’articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 .bis del D.Lgs. 267/2000; è altresì previsto:

– l’obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

– l’obbligo, prima della chiusura dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

La presente Ordinanza ha efficacia dalle ore 15 di giovedì 24 aprile alle ore 8 di sabato 26 aprile 2025, in tutta l’area del Pianoro di Colle San Marco.

