ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e sportiva.

Un’iniziativa per ricordare Mario Marozzi e per scoprire in bici la storia e l’architettura dei ponti ascolani. Domenica 27 aprile alle ore 9.40, da Piazza del Popolo, partirà la pedalata cittadina di 18 chilometri, per adulti e bambini, che si concluderà con un rinfresco per tutti i partecipanti (gradita la prenotazione). A seguito del lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, invece, è stato annullato l’appuntamento collegato, inizialmente in programma sabato 26 alla Bottega del Terzo Settore.

“Sarà una bella occasione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per conoscere alcune curiosità sui nostri meravigliosi ponti e per ricordare il nostro concittadino Mario Marozzi. Un evento all’insegna della ciclabilità, un tema che ci sta molto a cuore”.

L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Come Amministrazione siamo a lavoro costantemente per implementare la rete ciclabile cittadina. Vogliamo rendere Ascoli sempre più a misura di bicicletta per promuovere una mobilità sostenibile e uno stile di vita sano”.

L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha concluso: “Un appuntamento molto interessante che ci permetterà di unire il ricordo di Mario Marozzi a un tema importante per la salute e il benessere dei cittadini, come quello della mobilità dolce. Siamo sempre attenti a promuovere iniziative e buone pratiche che migliorino la qualità della vita degli ascolani”.

Si ricorda, infine, che dalle ore 18 di oggi, giovedì 24 aprile, aprirà i battenti in Piazza Arringo la manifestazione “Fritto Misto”, che andrà avanti fino a domenica 4 maggio. Il taglio del nastro è in programma domenica 27 alle ore 12.30.