ASCOLI PICENO – La santa Pasqua dei volontari della delegazione ascolana della Croce Rossa anche quest’anno si è rivolta alle persone più fragili spesso sole. La presidente della croce rossa Loredana Borraccini ha riproposto la bella iniziativa che lo scorso anno ebbe un ottimo riscontro. Anche per la Pasqua 2025 le volontarie della Cri sono andate a far visita ai residenti del Villaggio Santa Marta per decorare le uova pasquali. Due ore intense di lavoro dove sono state dipinte tante uova, come vuole la tradizione e un pomeriggio di festa ed allegria per gli anziani ospiti nella residenza.

“L’idea – afferma la presidente Loredana Borraccini, – è quella di andare una volta al mese al Villaggio Santa Marta organizzando delle iniziative coinvolgendo gli ospiti della struttura”.

Altra iniziativa sempre rivolta alla salvaguardia della salute è quella svolta presso il Circolo Anziani Borgo Solestà dove il martedì dalle 15 alle 17 verranno misurati i parametri vitali (pressione e saturazione). In futuro si sta lavorando per effettuare anche le misurazioni della glicemia. Intanto in occasione del 25 aprile lo staff della Cri ascolana sarà coinvolto nel piano di sicurezza allestito dalla Prefettura. Dalle ore 20 del 24 aprile alle ore 8 del 25 due equipaggi saranno a disposizione e coordinati dalla centrale operativa del 118 per l’assistenza ai numerosi giovani che si accamperanno sul pianoro di colle San Marco in occasione della Festa della Liberazione.

