ASCOLI PICENO – I deputati marchigiani del Partito Democratico, Augusto Curti e Irene Manzi, annunciano la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno “per fare piena luce su quanto avvenuto ad Ascoli Piceno, dove Lorenza Roiati, imprenditrice e titolare della panetteria ‘L’assalto ai forni’, e’ stata oggetto di un doppio intervento delle forze dell’ordine e di un’identificazione in seguito all’esposizione di uno striscione antifascista nel proprio esercizio commerciale.

Lo striscione, con la scritta ’25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo’, era stato esposto, come ogni anno, in occasione della Festa della Liberazione.

“Un gesto simbolico e coerente con i valori fondativi della Repubblica, che tuttavia ha portato a una inspiegabile attivita’ di accertamento da parte delle autorita’ locali. Prendiamo atto delle parole del Questore ma e’ doveroso chiarire – dichiarano i dem – per quali motivi un atto perfettamente legittimo e in linea con i principi costituzionali sia stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, fino al punto di identificare una cittadina che ha semplicemente scelto di esprimere un valore fondante della nostra democrazia: l’antifascismo. Chiederemo al ministro Piantedosi se esistano disposizioni o direttive che giustifichino interventi di questo tipo”.

Sabato 26 aprile l’europarlamentare Pd Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, verrà ad Ascoli in segno di solidarietà per il locale ascolano: “Sarò ad Ascoli Piceno per portare la mia solidarietà a Lorenza, che oggi è stata identificata per aver appeso un manifesto sul 25 aprile davanti al suo panificio. Se volete accompagnarmi, portare insieme a me la nostra vicinanza a Lorenza e comprare il suo pane antifascista, l’appuntamento è per le 17, ci vediamo al panificio in piazza Arringo ad Ascoli”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.