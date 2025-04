Sensibilizzare gli studenti sulle malattie cardiocircolatorie che possono insorgere anche in giovane età e soprattutto su come affrontare in emergenza una eventuale situazione di arresto cardiaco

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

“La Cultura della Salute” è il titolo di una innovativa Testimonianza Formativa promossa dal Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo in favore di 120 ragazzi del terno anno del liceo Scientifico Antonio Orsini, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Ascoli, Aircam (Associazione italiana cardiomiopatie) e la locale sezione della Croce Verde. L’iniziativa si proponeva di sensibilizzare gli studenti sulle malattie cardiocircolatorie che possono insorgere anche in giovane età e soprattutto su come affrontare in emergenza una eventuale situazione di arresto cardiaco.

Nel suo saluto introduttivo l’Assessore Donatella Ferretti ha posto l’accento sull’importanza di un tale momento formativo per se stessi e per gli altri, lasciando poi la parola al Console Giorgio Fiori che con il collega Maestro Emidio Orsini ha evidenziato ai ragazzi chi sono e cosa fanno i Maestri del Lavoro e l’impegno di tanti di loro a tramandare le esperienze di vita e di lavoro agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con tematiche diverse ma sempre utili a favorire la loro migliore formazione.

Ma il successo dell’iniziativa è stato garantito anche dalle testimonianze di due primari personaggi ascolani quali, l’artista pittore Gabriele Viviani e l’attrice Giorgia Fiori, che hanno raccontato le loro personali drammatiche esperienze vissute con problematiche “di cuore”, poi in gran parte risolte pur se ancora devono conviverci ma che hanno “regalato” ad entrambi una nuova vitalità, tanto da essere oggi loro stessi un valido esempio di come certe situazioni si possano ben gestire e quindi di supporto psicologico a chi invece si trova a doverle affrontare. In particolare Giorgia al di là del suo lavoro di attrice è testimonial ufficiale di Aircam l’associazione Italiana Cardiomiopatie con sede a Firenze e a titolo del tutto volontaristico partecipa sistematicamente ad eventi promossi dall’Associazione in tutta Italia per sensibilizzare l’attenzione dei più verso le cardiomiopatie e sull’importanza della prevenzione attraverso specifici screening diagnostici.

Il momento clou della mattinata è stato quindi rappresentato dalle animazioni dei volontari della locale Croce Verde, guidati dal professore Gabriele Di Buò il quale, dopo aver premesso che ogni anno si registrano in Italia sessanta mila decessi per arresto cardiaco e come sia pertanto importante avere le più elementari cognizioni di pronto soccorso, ha ben polarizzato le attenzioni dei giovani presenti evidenziando come con specifiche manovre di rianimazione chiunque può prestare un primo soccorso in emergenza e salvare anche vite umane. E quindi lo stesso Di Buò, con l’ausilio di altri volontari di Croce Verde ha mostrato con dei manichini, le manovre di emergenza da svolgere facendole provare agli stessi studenti e spiegando poi anche come va eventualmente manovrato un defibrillatore.

A conclusione della iniziativa il Console Giorgio Fiori oltre a ringraziare la dirigente dell’istituto prof.ssa Cinzia Pettinelli e la coordinatrice Lucilla De Fabriis e quindi l’Assessore Donatella Ferretti, Gabriele Viviani, Giorgia Fiori e Croce Verde ha commentato che quella realizzata è stata per i Maestri una Testimonianza innovativa che, dato il successo ottenuto e gli obiettivi che ha raggiunto, andrà senz’altro programmata tra le primarie iniziative formative che il Consolato svolge durante ogni anno scolastico, nelle scuole dei territori del Piceno e del Fermano di propria competenza.

