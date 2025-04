ASCOLI PICENO – E sono due.

Ancora uno striscione, anche questo senza firma, apparso ad Ascoli nella mattinata del 27 aprile contro il panificio ‘L’assalto ai Forni’ ma anche una stoccata al Questore Aldo Fusco: “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il Questore”.

Il segretario dem, e consigliere di minoranza, Francesco Ameli attacca il sindaco Marco Fioravanti sul suo silenzio e invoca risposta unitaria: “Gli episodi di questa notte con l’affissione di manifesti sono l’ennesimo gesto inqualificabile da chi pensa di rimanere impunito in città. Al prefetto e questore, chiediamo una risposta forte, così come penso che tutte le forze libere e democratiche della città e non solo debbano organizzarsi per rispondere in maniera unitaria. Il grande assente ‘non vedo, non sento non parlo’ è ancora una volta il sindaco di Ascoli Piceno. Fioravanti, dove sei?! Visto che pare aver perso le parole, le opposizioni stanno presentando un’interrogazione in consiglio comunale nella quale chiediamo di rendere conto del suo silenzio e del comportamento della polizia municipale sui fatti del 25 aprile”.

