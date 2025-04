Nel corso della giornata, sono stati distribuiti kit per la raccolta differenziata (suddivisi in organico, plastica, alla carta/cartone e secco non riciclabile) ai cittadini e ai tanti giovani partecipanti.

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

Venerdì 25 aprile, a Colle San Marco, si è tenuta la seconda edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione ambientale, che si è svolta in concomitanza con il tradizionale raduno dei ragazzi del 25 aprile, giorno di San Marco e della Festa della Liberazione.

L’evento è stato promosso da Ecoinnova, Ascoli Servizi Comunali, Legambiente Marche e il Circolo Legambiente Ascoli Piceno, con la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno e di alcune associazioni locali, come Marche Rifiuti Zero, Fiab, Ascoli da Vivere, Apply APS, AP Events e Atelier 1.

Nel corso della giornata, sono stati distribuiti kit per la raccolta differenziata (suddivisi in organico, plastica, alla carta/cartone e secco non riciclabile) ai cittadini e ai tanti giovani partecipanti. Un lavoro che è stato reso possibile grazie all’impegno dei volontari delle diverse associazioni locali, coordinati da Legambiente. I kit sono stati distribuiti presso i gazebo informativi, mentre le isole ecologiche, installate quest’anno anche sul Pianoro, sono state dotate di chiare indicazioni per una corretta gestione della raccolta differenziata. L’iniziativa ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente la comunità, promuovendo una gestione dei rifiuti più consapevole e sostenibile rispetto agli anni scorsi.

L’obiettivo della giornata è stato quello di sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sull’importanza della tutela ambientale e della corretta raccolta differenziata, in un’area come quella di San Marco, molto frequentata durante la primavera. Il rispetto delle regole di comportamento, distribuite nel corso dell’iniziativa, ha consolidato il progetto avviato lo scorso anno, con l’intento di ottenere una gestione sempre più efficiente e sostenibile per mantenere l’area pulita e accogliente durante l’evento.

Un ruolo centrale è stato svolto dagli ecovolontari che hanno supportato i partecipanti per tutta la durata dell’evento, offrendo informazioni pratiche e supporto. Inoltre, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova hanno provveduto alla pulizia straordinaria dell’area nei giorni successivi all’evento.

La partecipazione attiva e il rafforzamento del senso civico sono stati segnali molto positivi e Colle San Marco, si conferma ancora una volta non solo un luogo di svago caro alla cittadinanza ma per il futuro, anche un potenziale un modello di responsabilità collettiva e di sostenibilità verso l’ambiente durante eventi pubblici di grande affluenza come quello appena svolto.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.