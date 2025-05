Percorso di circa 1, 2 chilometri, si passerà lungo via Dino Angelini per proseguire per via del Trivio. La nota degli organizzatori

ASCOLI PICENO – A seguito della vicenda avvenuta nella città delle Cento Torri il 25 aprile, si terrà un corteo nel capoluogo.

Manifestazione antifascista ad Ascoli Piceno il 3 maggio, una decisione presa per i fatti avvenuti il giorno della ricorrenza della Liberazione con l’identificazione da parte di Polizia di Stato e Locale per lo striscione affisso “Buono come il pane, bello come l’antifascismo” da Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘L’ assalto ai forni’

Il corteo partirà alle ore 15 da piazza Cecco d’Ascoli a Porta Romana e arriverà in piazza Ventidio Basso dove si svolgeranno anche vari interventi. Percorso di circa 1.2 chilometri, si passerà lungo via Dino Angelini per proseguire per via del Trivio e si concluderà appunto in piazza Ventidio Basso.

Di seguito una nota a cura degli organizzatori, Collettivo Caciara, diffusa sui Social: “Sabato scendiamo insieme in piazza, contro ogni forma di fascismo, contro ogni forma di repressione. Lo faremo senza bandiere di partito o associazioni. Il corteo partirà alle 15 da Piazza Cecco d’Ascoli, a Porta Romana, e avrà la lunghezza di 1,2 chilometri. Cammineremo lungo Via Dino Angelini, proseguiremo per Via del Trivio e concluderemo in Piazza Ventidio Basso — attenzione: non ci fermeremo al Teatro Ventidio Basso, che attraverseremo in corteo, ma in PIAZZA Ventidio Basso. Il percorso non prevede tappe con gli interventi, gli interventi programmati si terranno al punto di arrivo. Le persone con bambinə, se vorranno, potranno mettersi in testa al corteo. Il corteo è completamente accessibile, il percorso scelto non presenta barriere architettoniche e saranno previsti posti in testa al corteo e davanti alla zona degli interventi nel punto di arrivo per persone con disabilità, qualora volessero. Saranno presenti sette punti di decompressione lungo il tragitto, per chi avesse bisogno di uno spazio tranquillo, con meno stimoli e rispetto del distanziamento. Lungo il corteo troverete persone con la pettorina, volontariə del servizio d’ordine, che saranno a disposizione per qualsiasi necessità: avranno acqua, tappi per le orecchie e potranno accompagnarvi ai punti di decompressione o darvi tutte le indicazioni utili. Inoltre saranno presenti due presidi medici, uno in partenza che seguirà il corteo e uno all’arrivo. Per evitare rifiuti, invitiamo tutte le persone a portare dietro una borraccia con l’acqua: lungo il percorso ci saranno tre punti d’acqua, ma metteremo a disposizione gratuitamente delle bottigliette d’acqua, che vi chiediamo di non buttare per terra ma nei cestini e nei sacchi che metteranno a disposizione le persone con la pettorina. Nella mappa, che trovate qui di seguito sono comunque segnalati i servizi igienici accessibili, i punti acqua, i presidi di decompressione, i parcheggi e tutte le informazioni logistiche”

Gli organizzatori proseguono: “Chi arriva in autobus potrà avvicinarsi al punto di partenza in Piazza Cecco d’Ascoli passando per Via Oberdan, far scendere le persone e poi proseguire verso il parcheggio del Cimitero di Ascoli Piceno, dove sarà possibile sostare (uscita consigliata ASCOLI PICENO OVEST). Dal parcheggio al punto di partenza ci vogliono circa 15 minuti a piedi: lì troverete compagnə del Collettivo prontə ad accogliervi e ad accompagnarvi se necessario, quindi vi chiediamo di farcelo sapere così da organizzarci. Anche le auto private possono parcheggiare al Cimitero. Le persone con disabilità possono avvicinarsi in macchina fino al punto di partenza e lasciare la macchina lì vicino, ma vi chiediamo di comunicarcelo così da poter facilitare l’accesso. Potete accedere anche a parcheggi a pagamento, a Torricella (uscita superstrada ASCOLI CENTRO – PORTA CARTARA) o dell’Ex Seminario in Largo Cattaneo”.

Gli organizzatori concludono: “Al termine della manifestazione, per tornare al punto di partenza, potete attraversare Via delle Torri e Corso Mazzini, oppure Via dei Soderini, Via San Giacomo e Corso di Sotto. In entrambi i casi vi ritroverete in Piazza Cecco d’Ascoli nell’arco di 10 minuti. Noi rimarremo a disposizione per indicarvi le vie di deflusso o per accompagnarvi”.

