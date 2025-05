ASCOLI PICENO – Evento culturale e sociale da non perdere nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli Piceno mostra fotografica dal 4 al 12 maggio al Chiostro di San Francesco con gli allievi dell’Uteap che espongono nella Sala Cola d’Amatrice i loro magnifici scatti.

Dal 4 al 13 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, la suggestiva cornice della Sala Cola d’Amatrice presso il Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno ospiterà la mostra fotografica conclusiva del corso di fotografia organizzato dall’Uteap–Università della Terza Età e del Tempo Libero.

Il corso, curato dal fotografo Roberto Crippa (sezione fotografia), ha coinvolto partecipanti di tutte le età, in linea con la filosofia inclusiva dell’associazione, da sempre aperta a chiunque desideri coltivare passioni e curiosità, senza limiti anagrafici.

Espongono Nazzareno Volpi, Brunelli Cristina, Ciotti Emanuela, Oddi Marco, Simonelli Enzo, Caucci Serafino, Mauro Canala, Saldari Nicola, D’Andrea Antonio, Mattiuzzo Guido, Traini Mario.

Durante la mostra sarà possibile ammirare i lavori realizzati durante il corso e scoprire le diverse sensibilità artistiche che hanno preso forma attraverso l’obiettivo fotografico.

L’Uteap annuncia già una nuova edizione del corso in programma per settembre, dedicata questa volta alla fotografia in bianco e nero, per continuare a promuovere la cultura dell’immagine e della narrazione visiva.

Ingresso libero.

Per informazioni:

https://www.uteap.it

