ASCOLI PICENO – Bonifiche, tutela della salute e transizione ecologica: questi i temi affrontati nel corso del convegno “Ecogiustizia subito. In nome del popolo inquinato”, l’appuntamento che si è tenuto oggi, 7 maggio, a Roma presso il centro “Esperienza Europa – David Sassoli”.

Un’iniziativa che ha visto la presenza di relatori qualificati e associazioni impegnate in prima linea su questi temi, a partire da Legambiente, e al quale ha partecipato anche il Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio Nazionale Anci, Marco Fioravanti: “Ho portato la nostra esperienza con l’area Ex Sgl Carbon – ha spiegato il primo cittadino – che è stata presa a riferimento come modello nazionale per la gestione delle aree inquinate. Dopo circa vent’anni, il sito è pronto alla rinascita: proprio all’Ex Carbon, venerdì 16 maggio a partire dalle ore 9, presenteremo i lavori di bonifica effettuati presso la vasca di prima pioggia e, dopo aver approvato anche il progetto di bonifica dell’intera area, daremo il via al primo Festival della Sostenibilità Competitiva, organizzato con il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche. Quello a Roma è stato un appuntamento molto interessante, tra confronti e momenti di condivisione, per guardare a un futuro che faccia della transizione ecologica, della tutela della salute e della giustizia ambientale e sociale i punti fermi della nostra società”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.