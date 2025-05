ASCOLI PICENO – Nella mattinata di ieri 8 maggio, a bordo del pullman ufficiale, l’Ascoli Calcio ha raggiunto Arquata del Tronto per la tradizionale visita che il Club riserva annualmente alla cittadina montana a partire dal tragico terremoto del 24 agosto 2016. Un’amicizia quella fra l’Ascoli e Arquata che si è rafforzata molto da quel giorno e che ogni anno si cementa sempre più.

La mattinata si è aperta con la visita della squadra ai locali del Comune, che entro giugno si trasferirà nella nuova sede definitiva. Ad accogliere i rappresentanti del Club il Sindaco Michele Franchi, che ha guidato la comitiva bianconera all’interno della scuola “Lo specchio dei tempi”. Lungo il tragitto a piedi gli operai lavoravano nei cantieri vicini per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, che sarà inaugurato entro dicembre, e della sede comunale.

Si respira aria buona ad Arquata, un’aria genuina e pulita come i suoi abitanti e in particolar modo i bambini, che hanno vissuto, direttamente o indirettamente, la distruzione del 2016 che li ha temprati e resi più forti. Una settantina gli alunni che hanno accolto i bianconeri nella palestra della struttura; con loro, oltre agli insegnanti, anche il Presidente e Vice Presidente del Club Fedelissimi Arquata.

“Arquata è vicina all’Ascoli Calcio, che in questi nove anni ha fatto moltissimo per noi, quindi lo sport non solo è veicolo di valori importanti, ma anche strumento di solidarietà e volontariato. La realtà è qualcosa che aiuta a restare uniti, è importante essere insieme nel momento di emergenza, ma è altrettanto importante essere insieme nel momento in cui si inizia a raccogliere quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie e forza Ascoli!” – ha detto il Primo Cittadino.

A seguire è stato il Dirigente Scolastico dell’IC del Tronto e Valfluvione Sergio Spurio a prendere la parola: “Ci sentiamo tutti parte dell’identità e del territorio che l’Ascoli rappresenta e che ha sempre rappresentato negli anni data la sua storia ultracentenaria”.

“L’Ascoli Calcio tiene molto alla comunità di Arquata, siamo grati al Sindaco e al Dirigente Scolastico che ogni anno ci fanno sentire a casa. L’amicizia con Arquata dura da tanti anni, ricordo che nove anni fa venimmo con i calciatori a distanza di un mese da quel 24 agosto. La scuola era all’interno della tendopoli e, nonostante in quei momenti si respirasse paura, instabilità e incertezza per il futuro ricordo i tanti sorrisi degli alunni, che accolsero con gioia e spensieratezza l’Ascoli Calcio” – il messaggio dell’AS dell’Ascoli Lolli.

Successivamente i calciatori hanno risposto alle domande degli alunni, ai quali hanno consegnato quaderni e penne prima della foto finale che ha immortalato una mattinata di leggerezza e spensieratezza.

