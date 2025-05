ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli, giunta in redazione il 14 maggio.

Con l’ordinanza dirigenziale 274 del 14 maggio 2025 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina di istituire per il giorno 17 maggio 2025 in occasione del passaggio sul territorio comunale della 8° Tappa della 108ma edizione “Giro d’Italia”, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale nel rispetto degli orari sotto indicati: Carovana del Giro Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Regolamentazione della circolazione stradale in occasione del passaggio nel territorio comunale dell’8^ tappa “Giulianova – Castelraimondo” della 108^ edizione del Giro d’Italia previsto per sabato 17 maggio 2025.

L’interdizione alla viabilità veicolare sul predetto percorso di gara comporterà anche la consequenziale preclusione totale o parziale, secondo esigenze, anche per tutte le strade che si innestano sul percorso o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree adiacenti lo stesso.

L’interdizione alla viabilità in via Adriatico presuppone necessariamente la sospensione temporanea dell’accesso al parcheggio “Saba – Porta Torricella”, con conseguente modifica della viabilità in via Porta Torricella (tratto da lungo Castellano al ponte) invertendo il senso di marcia al fine di permettere l’uscita dei veicoli dal parcheggio nel periodo di sospensione.