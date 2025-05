ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

Venerdì 23 maggio sarà una giornata speciale per il territorio della Vallata del Tronto grazie alla presenza di Tiziana Ronzio, operatrice sanitaria e attivista, insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella per il suo straordinario impegno nella riqualificazione del quartiere romano di Tor Bella Monaca e nella lotta contro la criminalità organizzata.

Ospite d’eccezione per la Giornata della Legalità, Tiziana Ronzio sarà protagonista di due importanti momenti di incontro. La mattina, dalle ore 10 alle 12, dialogherà con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Spinetoli-Monsampolo-Acquaviva – scuola promotrice dell’iniziativa insieme all’associazione “Libera” – mentre nel pomeriggio, alle ore 17.30, sarà accolta alla Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno, per un confronto aperto con la cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Libera, rientra nel progetto scolastico “Alla luce del sole” attivo ormai da anni presso l’istituto scolastico che ospiterà l’attivista e volto a promuovere l’educazione alla legalità, la cittadinanza attiva, la democrazia e il rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile. Un percorso educativo che mira a restituire senso e fiducia alle nuove generazioni, offrendo esempi concreti di impegno civile e resistenza.

«In un’epoca in cui i giovani faticano a trovare modelli credibili a cui ispirarsi – affermano i docenti referenti del progetto – incontri di questo tipo rappresentano un’opportunità preziosa per riflettere sul valore delle scelte individuali, sulla responsabilità sociale e sulla necessità di contrastare ogni forma di illegalità, emarginazione e indifferenza. Attraverso la testimonianza diretta di chi ogni giorno lotta in prima linea, la scuola si conferma presidio fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Perché legalità significa diritti, partecipazione, giustizia. E soprattutto, significa futuro».

