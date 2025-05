OFFIDA – Il prossimo weekend promette di essere uno di quei fine settimana che tutti vorremmo sempre vivere: in occasione dell’edizione 2025 di “Cantine Aperte”, la Cantina Villa Pigna, con la direzione artistica di OnAir Marche, ha organizzato un programma denso di appuntamenti e iniziative veramente interessanti.

Nei giorni di Sabato 24 e Domenica 25 Maggio la tenuta di Offida (in contrada Ciafone) aprirà le proprie porte sin dalle ore 11, per accogliere gli ospiti in visite guidate e percorsi degustativi.

Per chi vorrà accompagnare gli ottimi vini della Cantina Villa Pigna, sarà disponibile il menù di un truck-food in grado di soddisfare i desideri golosi di ciascuno.

A partire dalle prime ore del pomeriggio la festa entrerà nel vivo con ben quattro esibizioni musicali “live”.

Sabato 24 Maggio l’onore dell’apertura sarà appannaggio dei “SUNRISE UNPLUGGED DUO”: Alessandra Bottolini e Mauro Voconi, con chitarra e voce, proporranno i grandi classici delle voci femminili più potenti e indimenticabili della musica italiana ed internazionale.

Alle ore 16.30 circa si avvicenderanno con i “DUEDARTE”: Vinicio Simonetti e – per l’occasione – Riccardo Olori – con un repertorio tutto da ballare che spazierà da Bandabardò a Jarabe De Palo, passando per Mannarino, Daniele Silvestri e Vinicio Capossela.

La proposta musicale di Domenica 25 Maggio sarà controindicata per i deboli di cuore: alle ore 14.30 prenderanno possesso del palco “SAMUELE DI NICOLÒ & STEF WAZZ”, due amici inseparabili ma soprattutto due rockers “vecchia scuola” che ci riporteranno ai tempi del grunge di Seattle con incursioni a sorpresa nel rock italiano..

A seguire, alle ore 16.30, gran finale con il rock-party carico di energia targato “DISTRETTO 13”: un concentrato di sudore, divertimento e arrangiamenti rock su brani che non ti aspetti. Non resterà altra scelta che ballare.

La proposta non lascia spazio a dubbi: sarebbe veramente un peccato non esserci. L’appuntamento è fissato per Sabato 24 e Domenica 25 Maggio presso la Cantina Villa Pigna in contrada Ciafone di Offida.

Ulteriori informazioni e dettagli sui canali social dell’Azienda.

