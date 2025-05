ASCOLI PICENO – Uno straordinario successo per “SiAmo Ascoli”, il grande evento diffuso promosso dal Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, che è andato in scena domenica 25 maggio. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di cittadini e turisti, ha rappresentato una vera e propria festa della città: una celebrazione del senso civico, della cultura, dell’ambiente e del commercio locale.

“Questa è l’Ascoli che ci piace e che vogliamo costruire: una città viva, solidale, attenta all’ambiente e alla bellezza. SiAmo Ascoli rappresenta perfettamente lo spirito con cui stiamo lavorando, insieme, per un futuro sostenibile e partecipato” ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti. “Non si è trattato solo di una giornata di eventi, ma della prova che vivere la città in modo sano e consapevole è possibile. Le iniziative ambientali, le passeggiate antidegrado e la rimozione dei graffiti sono simboli concreti di rinascita urbana” ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi. Soddisfazione è stata espressa anche da Laura Trontini, assessore al Commercio: “Il commercio ascolano ha risposto con entusiasmo, dimostrando che cultura, ambiente e attività economiche possono e devono camminare insieme. Tanti negozi del centro hanno aderito, contribuendo all’accoglienza e all’energia positiva della giornata. Valorizzare il nostro tessuto commerciale significa rafforzare l’identità della città”. Plauso anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bono: “I miei complimenti a tutte le realtà coinvolte. Questo evento dimostra il forte legame esistente tra cittadini, istituzioni e territorio, vero motore di crescita e sviluppo”. Chiosa finale per Giuseppe Cinti, fondatore del progetto SiAmo Ascoli: “SiAmo Ascoli non è stato soltanto un evento ma una dichiarazione d’amore collettiva. Crediamo che amare una città significhi non solo abitarla passivamente ma anche rispettarla, valorizzarla, difenderla e questo amore ha bisogno di essere vissuto e condiviso. SiAmo Ascoli è stata cultura, arte, laboratori, decoro urbano, passeggiate, sorrisi e incontri, ma soprattutto, una giornata di cittadinanza attiva, in cui ognuno ha potuto dare il proprio piccolo contributo per lasciare un segno positivo e tutti insieme, costruire un luogo più bello, più accogliente, più nostro. Una città è viva quando le persone che la amano, decidono di viverla, riscoprirla e rispettarla insieme”.

L’intera giornata ha visto una notevole affluenza e una grande varietà di iniziative, tra cui: Inaugurazione nuovo “Ascoli e-bike rental”

Tour guidati e laboratori nei musei civici;

Passeggiate ecologiche e culturali nel centro e nei colli ascolani;

Rimozione di 7.420 mozziconi di sigaretta e locandine abusive, grazie all’impegno di Plastic Free;

Azioni di riqualificazione urbana come la rimozione di graffiti vandalici promossa dagli Angeli del Bello;

Mostre-mercato, laboratori artistici, lezioni di scacchi, tour in e-bike, visite alle botteghe artigiane e al Museo della Ceramica. Grande successo anche per l’evento conclusivo presso la Bottega del Terzo Settore, “Storie che cambiano la città”, dove cittadini e protagonisti del territorio hanno raccontato azioni concrete che stanno contribuendo a migliorare Ascoli, culminato con la consegna del Premio “SiAmo Ascoli” a figure simbolo dell’impegno civico e della bellezza condivisa. L’evento ha coinvolto un vasto tessuto associativo, tra cui Plastic Free, Angeli del Bello, FIAB Amici della Bicicletta, Gruppo Sganasso ASD, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche, Unione Sportiva ACLI – Comitato Regionale Marche APS, AUSER Provinciale di Ascoli Piceno, Palestra di Giochi, Ceramicascoli, Ascoli Musei – Mad Events, Centro Iniziative Giovani APS ASD, Libreria Rinascita, Ascoli Nostra, La Bottega del Terzo Settore, AP Events, Apply APS e numerosi negozi e attività commerciali del centro storico.

