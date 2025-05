Postazioni per i colloqui e sale per workshop, dove si svolgeranno corsi di orientamento al lavoro, workshop tematici e colloqui di lavoro con le aziende del territorio

ASCOLI PICENO – Il 4 e 5 giugno arriva ad Ascoli “C’è Posto per Te” la campagna itinerante promossa da

Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per

favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, con un’attenzione particolare a giovani

e donne, spesso “distanti” dal mercato del lavoro ma anche ai disoccupati di lunga durata.

Il truck itinerante di C’è Posto per te è allestito con postazioni per i colloqui e sale per

workshop, dove si svolgeranno corsi di orientamento al lavoro, workshop tematici e

colloqui di lavoro con le aziende del territorio.

La conferenza stampa di apertura della due giorni è in programma alle ore 11 del 4 giugno

in piazza Arringo e vedrà gli interventi di Paola Nicastro, Presidente e Ad di Sviluppo Lavoro

Italia Guido Castelli Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione del sisma

del 2016 Stefano Aguzzi – Assessore al Lavoro – Regione Marche e Marco Fioravanti,

Sindaco di Ascoli Piceno

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.