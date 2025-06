VENAROTTA – Conto alla rovescia per una kermesse molto sentita nel Piceno.

L’8 giugno Venarotta si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la quinta edizione del Festival del Libro di Venarotta. Un appuntamento ormai consolidato, che parte dai libri per abbracciare l’arte, la musica, il gioco e le emozioni.

Il tema, “Colora fuori dalle righe”, invita a superare i confini ed è il filo conduttore del festival di quest’anno, scelto per trasmettere un messaggio potente: viviamo in un mondo pieno di colori – metafora delle infinite varietà di culture, idee, esperienze e modi di essere – ma spesso la società ci impone standard di perfezione che ci fanno sentire inadeguati. Il festival vuole essere un invito, soprattutto ai giovani, a superare i pregiudizi, a valorizzare l’errore come elemento di crescita e a creare un ambiente dove ogni persona possa sentirsi accolta e apprezzata per la sua unicità.

Il Festival si aprirà alle 8:45 con un’escursione a cura dell’Associazione Piceno Mountain, durante la quale una guida svelerà storie, leggende e curiosità sul territorio, trasformando il trekking in un vero viaggio tra natura e narrazione. Alle 12:00 si proseguirà con l’evento “Al parco con le parole”, letture animate dell’attrice Ernesta Argira nel Parco della Lettura (parco comunale), inaugurato lo scorso anno con la donazione da parte della società Graziano Ricami S.p.A della scultura di Giuliano Giuliani “Uno specchio di cielo”, dedicata a Rocco Scotellaro.

Alle 15 Piazza Simonetti si animerà con la Festa di apertura “Colora fuori dalle righe: un inno all’unicità”, un inizio travolgente che introdurrà le presentazioni dei libri da parte degli autori.

Oltre agli autori locali, il pomeriggio vedrà protagonisti due ospiti nazionali che porteranno sul palco storie di libertà, sogni e coraggio: Giuseppe Festa, autore di libri indimenticabili come “Cento passi per volare” e “L’estate dell’orsa maggiore”, ci guiderà attraverso i suoi racconti di natura, avventura e rinascita, e Valerio Mieli, regista e scrittore, ci farà riflettere con il suo romanzo “Scelgo tutto”, che esplora il desiderio ardente di vivere senza rinunciare a nulla.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, via Nardi ospiterà l’esposizione e la presentazione di libri a cura di case editrici e autori, e un percorso itinerante dove i visitatori potranno immergersi nella letteratura attraverso i colori, in un viaggio fatto di scoperte e suggestioni.

Alle 21, in Piazza Simonetti, si terrà la premiazione del concorso scolastico “Colora fuori dalle righe” e, a seguire, Piero Massimo Macchini, comico e autore, chiuderà la giornata con il suo spettacolo “Trilogia di provincia”, un mix di risate, pensiero e leggerezza.

La giornata offrirà una ricca varietà di attività per tutti: laboratori creativi per bambini e ragazzi, percorsi sensoriali e tattili, mostre d’arte, esposizioni di libri, degustazioni guidate di vini del territorio. Ogni angolo del borgo si trasformerà in uno spazio in cui la letteratura incontra il gioco, l’esplorazione e la convivialità, per ricordarci che i libri sono il nostro modo di colorare il mondo.

“L’amministrazione comunale di Venarotta abbraccia con gioia l’evento del Festival del Libro 2025. È molto importante per la nostra comunità che questa iniziativa continui nel tempo perché ci valorizza e caratterizza. E, soprattutto, è un’iniziativa che punta ad affrontare l’importante tema della cultura e della passione per i libri. Tutti aspetti fondamentali per la nostra comunità e per le comunità vicine. Anche quest’anno il programma è molto ricco e adatto a incuriosire anche i lettori non assidui. Speriamo di ricevere tante persone qui a Venarotta per questa festa della cultura” afferma Fabio Salvi, Sindaco del Comune di Venarotta.

“La quinta edizione del Festival del Libro di Venarotta vuole essere un’occasione per ritrovare il piacere di stare insieme e di confrontarsi, attraverso i libri e le storie che ci aiutano a riconoscere la bellezza dell’imperfezione e della diversità. Il tema “Colora fuori dalle righe” è un invito a esprimere se stessi senza paura e a valorizzare ciò che rende ognuno unico. E quest’anno lo faremo ancora di più, grazie a un programma ricco di attività, musica, spettacoli e incontri per tutte le età” dichiara Valeria Germani, Presidente del Comitato Festival del Libro-Venarotta

Il programma del Festival del Libro è consultabile integralmente sui canali social del Festival.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito ma alcune attività hanno posti limitati ed è quindi consigliata la prenotazione. L’evento è confermato anche in caso di pioggia.

Il Festival del Libro di Venarotta è un progetto promosso e realizzato dal Comitato Festival del Libro – Venarotta con il sostegno e il contributo del Comune di Venarotta e del BIM Tronto e con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.

Con il contributo di Graziano Ricami S.p.A., SDF Verniciature, Gaspari Gabriele s.r.l., Associazione Piceno Mountain, Anteas, La casa di cart…one, Bacio dell’Onda, Lapati Group, Top 87, Piceno vini, Il Casolare, Zenith Viaggi.

Collaborazioni con Associazione Pianeta Genitori Venarotta, UICI di Ascoli Piceno e Fermo, Fondazione Officina dei Sensi, AIS Ascoli Piceno, Terra di Mezzo, Il Sole di Giorgia, Azienda Agraria Fiorini.

