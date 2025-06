ASCOLI PICENO – Per il settimo appuntamento del Festival domenica 8 giugno arriveremo nel Lazio a Micigliano (RI) al rifugio CAI Angelo Sebastiani, con un’escursione suggestiva ad anello che arriverà fino alla vetta del Monte Terminillo poi nel pomeriggio l’accoglienza dei Piceno Brass e il toccante spettacolo della compagnia (S)Legati. Una domenica di emozioni tra panorami mozzafiato nel cuore dell’Appennino centrale. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Micigliano è un borgo che gode di una posizione unica, dal momento che è situato nel massiccio del Monte Terminillo e domina le sottostanti Gole del Velino. Si tratta di luoghi di grande bellezza che meritano di essere conosciuti da un pubblico sempre più ampio ed è proprio questo l’obiettivo che ci poniamo con il Festival dell’Appennino, manifestazione attraverso la quale vogliamo valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale dei territori feriti dal sisma. Accanto alla ricostruzione materiale, è necessario realizzare anche iniziative che incentivino la socialità e che rendano i nostri borghi più vivibili e attrattivi, al fine di contrastare lo spopolamento. Una strategia che qui nel territorio reatino condivido con i sindaci, il Questore Paolo Trancassini e l’assessore regionale Manuela Rinaldi. Il Festival è pienamente inserito in questa missione e, grazie alla fondamentale collaborazione dei quattro Bim coinvolti, sta crescendo ogni anno di più ponendosi come un punto di riferimento che richiama nell’Appennino centrale un numero considerevole di turisti”.

Emiliano Salvati Sindaco di Micigliano e presidente del Bim Nera Velino Rieti: “Il Festival dell’Appennino è un avvenimento molto importante. Ringrazio il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e il Commissario Castelli per averlo ampliato alle quattro regioni. Abbiamo scelto il Terminillo perché è la montagna simbolo della provincia di Rieti. In futuro lavoreremo per ampliare questo evento sempre più. L’idea era fare un evento che possa includere più comuni. Questi eventi stanno avendo grande successo. In questo modo riusciamo a far vedere i nostri territori e le nostre bellezze in giro per l’Italia e il mondo”.

Il ritrovo per l’escursione è alle 9.15 a Pian De’ Valli con partenza alle ore 9.30. L’escursione è un anello che salendo da Pian De’ Valli, passerà per il Monte Terminilletto fino alla vetta del Terminillo per poi scendere e arrivare al Rifugio Cai Angelo Sebastiani, ha una difficoltà E, è lunga 8,78km, con un dislivello di 637 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore. Il percorso presenta dei tratti esposti mentre si sale in vetta, consigliamo questa escursione a persone allenate a camminare in montagna e in buona salute.

Al rientro intorno alle ore 13.30 pranzo libero con possibilità di pranzare al rifugio CAI Angelo Sebastiani prenotando presso la struttura al 3513561344 o nelle strutture ricettive presenti a Pian De’ Valli.

Alle ore 15 accoglienza del gruppo Piceno Brass e a seguire spettacolo della compagnia (S)legati che ci faranno rivivere l’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. Un sogno ambizioso ma anche la storia di un amicizia, e della corda che, durante quella terribile impresa, lega i giovani ragazzi e che mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro. (S)legati è la storia di un miracolo. Di un avventura al di là dei limiti umani.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

Il percorso presenta dei tratti esposti mentre si sale in vetta, consigliamo questa escursione a persone allenate a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

portare telo o plaid per assistere allo spettacolo

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.