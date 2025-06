Grazie a numerose collaborazioni con realtà culturali e associative locali, il festival è ormai un appuntamento fisso e significativo nelle Marche e in Abruzzo

FOLIGNANO – Dopo l’incontro con Federico Buffa, in programma mercoledì 4 giugno, continua la nuova edizione di LibrArte Festival, fino al 7 giugno al PalaRozzi di Villa Pigna a Folignano (Ascoli Piceno), con appuntamenti serali di grande spessore culturale.

Giovedì 5 giugno alle ore 21 sarà Pierluigi Brustenghi a prendere il palco con il suo libro Intelligenti si diventa. Neurologo e psicoterapeuta, Brustenghi ci guiderà in un viaggio affascinante tra neuroscienze e psicologia, svelando come le esperienze precoci plasmino lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza dell’ambiente e dell’educazione fin dai primissimi anni di vita, raccontata con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti.

Venerdì 6 giugno, sempre alle 21, sarà la volta di Ascanio Celestini, che porterà in scena Poveri Cristi, spettacolo tratto dal suo omonimo libro. Attraverso monologhi intensi e la collaborazione musicale di Gianluca Casadei, Celestini darà voce a storie di vita quotidiana e a chi spesso resta invisibile nella nostra società. Con ironia, poesia e impegno civile, sarà un momento di profonda riflessione sulle disuguaglianze e sulle sfide del presente.

Prende il posto di Tony Capuozzo che all’ultimo minuto ha dovuto dare forfait per motivi di salute.

Il festival si chiuderà sabato 7 giugno con un incontro con Alessandro Di Battista che porterà sul palco il suo ultimo libro “Scomode Verità”.

Organizzato da Mad Events e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Folignano, LibrArte Festival si conferma come uno spazio di dialogo aperto e inclusivo, capace di unire cultura, arte e impegno sociale in una proposta artistica di grande valore. Grazie a numerose collaborazioni con realtà culturali e associative locali, il festival è ormai un appuntamento fisso e significativo nelle Marche e in Abruzzo.

