ASCOLI PICENO – A scuola – si sa – maggio e i primi giorni di giugno sono i periodi più intensi, quelli in cui gli studenti si concentrano sulle ultime attività formative, prima dello stop estivo. E così è stato anche per gli “studenti” che si sono impegnati per la formazione in età adulta per le aree interne, garantita dal progetto “Capacity Building Piceno”. Sono stati quindi un maggio e un inizio giugno intensi nell’ambito di questa iniziativa, con seminari con numeri da record e considerati molto utili dai corsisti, per rafforzare la propria capacità amministrativa nel territorio delle Aree Interne Picene. Ed è proprio questo l’obiettivo principale dei seminari in questione – sempre gratuiti – che si sono svolti ad Ascoli Piceno, presso l’Unione Montane del Tronto e Valfluvione.

I corsi del progetto “Capacity Building Piceno” riprenderanno a settembre ma ecco di seguito gli argomenti e i relatori che si sono alternati durante le ultime giornate formative: un successo, quindi, di partecipanti e di interesse, con oltre 200 partecipanti per 4 seminari in programma.

Il 7 maggio il corso aveva il titolo “Decreto salva casa – aggiornamento”, con il docente Arch. Fabrizio Pistolesi, mentre il 14 maggio si è parlato di “Trasparenza e anticorruzione” con il docente Dott. Santo Fabiano. E ancora: il 19 maggio il titolo del corso è stato “Gli affidamenti diretti e i micro-acquisti infra 5.000 euro dopo il Decreto Correttivo” con il docente Ing. Loris Pierbattista, seminario al quale hanno partecipato quasi 100 iscritti, per “un vero e proprio boom di presenze, che ci hanno restituito realmente il senso del nostro impegno costante per la formazione” – dichiarano dall’organizzazione.

Il ciclo primaverile di incontri si è poi concluso solo pochi giorni fa, mercoledì 4 giugno, con “La salvaguardia del bilancio e l’assestamento 2025/2027 – Il DUP 2026/2028 – Novità normative“, con il docente Dott. Marco Castellani.

Capacity Building Piceno è un progetto promosso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) di Ascoli Piceno.”

