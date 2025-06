ASCOLI PICENO – Le ultime opere inedite di Arnaldo Marcolini, importante artista ascolano scomparso nel marzo 2024, saranno esposte nella Sala Cola dell’Amatrice, ad Ascoli Piceno, dal prossimo 15 giugno (apertura della sala dalle ore 11 e cerimonia inaugurale prevista alle ore 12) e fino al 19 luglio nell’ambito della mostra “Arnaldo Marcolini oltre il tempo: le opere inedite”.

L’evento, voluto dalla famiglia Marcolini, è stato curato dall’Associazione culturale Cretto con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

La mostra offrirà ai visitatori la possibilità di apprezzare circa 30 opere di Arnaldo Marcolini, sapientemente selezionate dal professor Stefano Papetti, mai esposte finora e realizzate poco prima della sua scomparsa.

Si tratta, come si può leggere nel catalogo che accompagna la mostra, di un “ultimo, bellissimo messaggio positivo per tutti noi, con codici artistici che rendono le opere inconfondibili e profonde, quasi a volerci suggerire che le emozioni, in questo caso visive, vanno oltre il tempo, oltre le dimensioni, oltre le convenzioni di quella che chiamiamo esistenza. Le ultime pennellate di una vita imperniata sugli ideali e sull’amore per la creatività e per il bello che è spesso nascosto dentro di noi”.

Arnaldo Marcolini, nel corso della sua lunga carriera, ha esposto le sue opere in Italia e in tutto il mondo, dall’Europa all’America e anche ad Hong Kong ed è stato invitato a partecipare anche alla 54esima edizione della prestigiosa Biennale d’arte di Venezia (Padiglione Italia). Nella sua lunga carriera ha conosciuto personaggi importanti tra cui Umberto Eco, Oliviero Toscani, Vittorio Sgarbi. Le sue opere sono state vendute a scopi benefici anche dalla nota casa d’aste internazionale Sotheby’s. Numerose anche le mostre nella sua città, a cui era molto legato tanto da donare alcune sue opere all’Amministrazione comunale per la Galleria d’arte contemporanea.

