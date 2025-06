Riammissioni e ripescaggi in C, tutti gli scenari possibili e le grandi escluse

ASCOLI PICENO – Settimana importante per il club bianconero si dovrebbe formalizzare a giorni, secondo quanto riportato anche dal Corriere Adriatico, il passaggio societario dell’Ascoli calcio alla famiglia Passeri di Distretti Ecologici.

Patron Pulcinelli è in trattativa e dopo aver formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato dovrebbe cedere le quote alla famiglia Passeri, già azionisti in passato del club e rimasti come sponsor con la ditta Distretti Ecologici.

La prossima serie C, il Pescara è salito in cadetteria dopo la vittoria ai rigori contro la Ternana, non ci saranno Spal e Lucchese, che hanno rinunciato alla partecipazione al prossimo torneo e quindi ci sarà spazio per le riammissioni. Se un club rinuncia a fare domanda ci saranno le riammissioni delle retrocesse dei tre gironi, che sono: Pro Patria, Caldiero Terme, Sestri Levante, Legnago ed Union Clodiense. In caso di bocciatura della Covisoc ci saranno i ripescaggi: Inter Under 23, Ravenna (, una retrocessa, Milan Futuro, Reggina ed una seconda retrocessa. Il caso del Brescia: Il club avrà tempo fino al 24 giugno per presentare nuova documentazione. Se non lo farà, come probabile, farà scattare la riammissione di una retrocessa, quindi il Caldiero.

