ASCOLI PICENO – Il Centro Ricreativo Culturale e di Sollievo ADA- Bruno Di Odoardo, presieduto da Paola Luzi e con sede in via Lazio 2, non chiude per ferie e continua dunque la sua attività a pieno ritmo nel periodo estivo con le usuali animazioni di assistenza e consulenza ma anche innovative.

Nel mentre infatti si è da poco conclusa la mostra di pittura dell’artista Marzia Ulissi e continua il servizio SOS SMARTPHONE, pensato per risolvere tutti i tuoi problemi tecnologici del telefonino di cui c’è sempre molta richiesta è di questi giorni la presentazione dell’innovativa iniziativa, rivolta a grandi e piccoli, del corso di musica e sassofono con lezioni individuali e d’insieme per il periodo 18 giugno-31 luglio.

I corsi sono tenuti da Ada Poli (Charla Sax Poli) insegnante di musica di sassofono e concertista con un’intensa attività in Italia, Stati Uniti e Grecia, nonché vincitrice di numerosi concorsi con varie formazioni musicali. Autrice del libro Easy Sax che è un metodo di apprendimento dello strumento del sassofono che consente di poterlo suonare fin dalle prime lezioni con un innovativo metodo che appunto scaturisce dall’esperienza di oltre 23 anni di insegnamento dell’autrice. E’ questa l’ennesima ed importante iniziativa del Centro ADA-Bruno Di Odoardo, davvero da non lasciarsi sfuggire. Per info e prenotazioni chiamare il numero 3483627578.

