CASTORANO – Le temperature si innalzano, il sole torna a picchiare forte, l’estate entra nel vivo. E, con essa, anche la stagione degli eventi messi in cantiere dalle Amministrazioni comunali, con il Comune di Castorano impegnato già da tempo a definire – insieme alle varie associazioni presenti sul territorio -, un programma completo ed articolato in grado di offrire iniziative di qualità, siano esse culturali, sportive, enogastronomiche. Spunti per far divertire e creare spensieratezza a giovani e meno giovani, castoranesi e turisti. Appuntamenti tutti finalizzati a creare opportunità di incontro anche tramite serate ad hoc, e per far conoscere ancora meglio il paese di Castorano e le sue tante sfaccettature anche paesaggistiche.

“Un calendario di appuntamenti per tutti i gusti – afferma in proposito Sara Ciotti, la giovane consigliera comunale delegata alla Cultura -, con un programma ricco di eventi imperdibili pensati per tutti, all’insegna del divertimento, della condivisione e della valorizzazione del nostro territorio. Serate culturali, spettacoli dal vivo, iniziative per famiglie, musica e sport”.

Così, dopo la gara di briscola presso la frazione di San Silvestro, che già lo scorso 30 maggio ha inaugurato la stagione, seguita dai festeggiamenti in onore di Santa Maria della Visitazione sempre a fine maggio, e con l’oramai irrinunciabile “Camminata libera Castorano – Monte Ascensione” di domenica 1 giugno, che ogni anno richiama a Castorano tanta gente anche da fuori (quasi un centinaio di presenze quest’anno, l’edizione di gran lunga più partecipata), grande è l’attesa per il prossimo appuntamento, previsto per sabato e domenica prossime e anch’esso foriero di grande partecipazione: “Castorano Experience” – Vino, cibo e natura, una camminata tra valli e cantine del paese, a cura come sempre della locale Pro-Loco.

Si proseguirà poi con l’inaugurazione della nuova stagione di appuntamenti con le lezioni di yoga, tutte gratuite, da mercoledì 18 giugno e per tutti i mercoledì fino al 10 settembre, con inizio alle 19, a cura del Centro Hara scuola di yoga e in collaborazione con l’US Acli.

Sabato 5 e domenica 6 luglio torna invece “Castorano Borgo Aperto” appuntamento ideato sempre dalla Pro-Loco. Una iniziativa diffusa in tutto il centro storico ed in particolare presso le piazzette del Belvedere, da cui si gode una vista stupenda dalla catena dei monti Sibillini a quella del Gran Sasso.

Per il week end del 12 e 13 luglio, sempre presso piazzetta Belvedere, sono invece in programma due serate del “Caffè Filosofico” in versione estiva, a cura di 3Sicc APS (Associazione di Promozione Sociale).

Sabato 2 agosto è la volta di “Uscimmo a riveder le stelle”, serata di osservazioni guidate al telescopio, che tanto successo di partecipazione ha avuto lo scorso anno.

Per arrivare al clou del divertimento giovanile – giovedì 14 agosto – con l’annuale appuntamento della “V’vtella”, che riscopre l’antica cultura locale con sfilate di carri allegorici, food truck e musica non-stop, curato dall’omonima associazione. Il mese di agosto si chiude con “Summer&Party”, serata di divertimento in piazza con la Pro-Loco protagonista.

Ultimo appuntamento con la festa in onore di Santa Madre Teresa di Calcutta, a cura dell’omonimo comitato festeggiamenti, in programma presso la frazione di San Silvestro, da giovedì 4 a domenica 7 settembre.

