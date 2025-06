La locazione avrà una durata di 9 anni più altri 9 e il canone commerciale inizialmente sarà abbattuto in considerazione del fatto che l’immobile necessita di lavori, spese di ristrutturazione e investimenti

ASCOLI PICENO – Comunicazione importante.

Villa Sgariglia a Campolungo in affitto: l’Amministrazione comunale ha emanato l’avviso d’asta pubblica per la locazione del complesso immobiliare, e dei terreni attigui, da adibire a struttura ricettiva, destinandola altresì anche a struttura socio – assistenziale compatibile con la destinazione ricettiva e con valenza storico – artistica dell’immobile, nonché a struttura per servizi scolastici e studentato.

“Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e Villa Sgariglia a Campolungo rappresenta sicuramente un’opportunità in questo senso. Crediamo che sia importante ridare vita a un luogo di grande valore e con l’avviso d’asta valuteremo l’interesse dei privati all’affitto dell’intero complesso”.

La locazione avrà una durata di 9 anni più altri 9 e il canone commerciale inizialmente sarà abbattuto in considerazione del fatto che l’immobile necessita di lavori, spese di ristrutturazione e investimenti. Quindi per i primi 9 anni il canone annuo sarà di 10mila euro più Iva, mentre dal decimo salirà a 35mila euro più Iva.

“Parliamo di un immobile di pregio architettonico tutelato dalle relative norme – ha detto l’assessore all’Urbanistica, con delega al Patrimonio, Gianni Silvestri – che ha le potenzialità per diventare una struttura ricettiva di riferimento per l’intero territorio. La villa si sviluppa su quattro piani e ha una superficie lorda di circa 2.270 metri quadri, presenta all’interno 29 camere da letto distribuite su tre livelli che portano la capacità ricettiva a 87 posti letto. A questo si aggiungono una porzione di terreno intorno alla villa di circa 17.000 metri quadri, il parcheggio e aree di pertinenza”.

Il 14 luglio si svolgerà l’asta pubblica, le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 dell’11 luglio 2025. Per consultare l’avviso e per tutta la modulistica consultare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26133

