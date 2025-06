Organizzato dal Comune e gestito da Giocamondo, il Summer Camp si propone come punto di riferimento per le famiglie che desiderano un ambiente sicuro, accogliente e ricco di contenuti per i propri figli durante i mesi estivi

FOLIGNANO – Prende il via, grazie alla nuova collaborazione tra il Comune di Folignano e la Giocamondo scspa, cooperativa sociale con oltre vent’anni di esperienza nell’organizzazione di attività educative e ricreative per minori, il Charlie Brown Folignano Summer Camp, un centro estivo pensato per offrire a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dai 3 ai 15 anni, un’estate stimolante, divertente e piena di opportunità per crescere insieme, imparare e fare nuove amicizie.

Organizzato dal Comune e gestito da Giocamondo, il Summer Camp si propone come punto di riferimento per le famiglie che desiderano un ambiente sicuro, accogliente e ricco di contenuti per i propri figli durante i mesi estivi.

NOVITA’ E CONFERME

La principale novità del 2025 è l’attivazione del Junior Camp, un servizio interamente pensato per i bambini dai 3 ai 5 anni. Si tratta di un’offerta educativa strutturata su attività ludico-creative, laboratori sensoriali, giochi d’acqua e momenti ricreativi con gonfiabili. I più piccoli saranno accompagnati da personale educativo qualificato all’interno di spazi sicuri e adeguatamente attrezzati, dove potranno vivere la loro prima vera esperienza estiva in un contesto di gioco e socializzazione.

Torna, rinnovata e arricchita, anche la proposta per la fascia 5-14 anni. Il centro estivo per bambini e ragazzi offrirà un calendario settimanale di attività coinvolgenti e variegate: dalle giornate al mare all’equitazione, dal parco avventura alle attività motorie e ai giochi di squadra. Un programma pensato per stimolare la curiosità, favorire il movimento e rafforzare la relazione con i coetanei, il tutto sempre in un clima educativo, dinamico e divertente.

AGEVOLAZIONI

Un’attenzione particolare è riservata alle famiglie residenti nel comune di Folignano che potranno beneficiare di una tariffa agevolata per il centro estivo rivolto alla fascia di età dai 5 ai 14 anni. Una misura concreta a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e lavoro, che permette di garantire l’accesso a un servizio di qualità a un numero sempre più ampio di bambini. La partecipazione, in ogni caso, è aperta anche a bambini e ragazzi non residenti.

Le iscrizioni al Charlie Brown Folignano Summer Camp sono ufficialmente aperte. Per iscriversi è sufficiente consultare il sito ufficiale di Giocamondo, nella sezione dedicata ai Day Camp, dove sono disponibili tutte le informazioni. Inoltre, anche il sito e i canali ufficiali del Comune di Folignano forniranno aggiornamenti e riferimenti utili.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.