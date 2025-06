AScoli piceno – Cinquant’anni di passione, innovazione e attaccamento al territorio. Un traguardo estremamente prestigioso, che anche la CNA di Ascoli Piceno intende celebrare al fianco di un autentico punto di riferimento per il distretto industriale di Comunanza, dove 50 anni fa ha avuto inizio l’avventura imprenditoriale firmata Chiaramarini snc.

Storica realtà del manifatturiero piceno e marchigiano, specializzata nella produzione di componentistica per elettrodomestici, l’azienda guidata da Pietro Chiaramarini ha recentemente festeggiato i primi 50 anni di attività.

In questo mezzo secolo, la Chiaramarini snc ha saputo imporsi sul mercato grazie a un percorso imprenditoriale votato all’innovazione, che ha consentito all’azienda di anticipare i cambiamenti del mercato, adeguarsi al meglio alle nuove tendenze tecnologiche e offrire prodotti e servizi di qualità a una clientela internazionale.

Nonostante un settore in continua evoluzione, Chiaramarini ha dimostrato grande lungimiranza e responsabilità sociale nell’affrontare criticità e ostacoli emersi nel passare degli anni, rispondendo presente alla sfida dell’innovazione e mantenendo una forte identità artigiana, autentico valore aggiunto di una realtà conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero.

Per celebrare questo importante anniversario, in occasione dell’incontro dedicato alle opportunità riservate alle aree interne andato in scena venerdì 13 giugno a Comunanza, la CNA di Ascoli Piceno ha consegnato una targa commemorativa a Pietro Chiaramarini, riconoscendone il valore umano e imprenditoriale che in mezzo secolo di attività ha contribuito a costruire competenze, lavoro e innovazione nell’entroterra piceno.

«Festeggiare cinquant’anni di attività significa non solo avere la capacità di imporsi sul mercato, ma anche quella di affrontare le trasformazioni produttive con coraggio e visione – dichiara Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno – Come associazione siamo onorati di essere ogni giorno al fianco di imprese come Chiaramarini, esempio concreto di eccellenza artigiana e imprenditoriale del territorio e punto di riferimento per gli artigiani di oggi e di domani».

«La forza delle nostre imprese sta nella loro capacità di evolversi senza perdere il legame con la comunità – afferma Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli Piceno – Chiaramarini rappresenta uno straordinario esempio di attaccamento al territorio, confermando come l’artigianato possa essere moderno, sostenibile e competitivo, senza rinunciare ai propri valori e alla propria identità».

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.