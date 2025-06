ASCOLI PICENO – Ascoli saluta con orgoglio l’ennesima dimostrazione di affetto e attaccamento del suo “araldo”, Massimiliano Ossini, verso il territorio e l’amata Quintana.

Una fotografia che ritrae il conduttore televisivo sulla cima più alta della Russia e dell’intero Caucaso, stringendo con fierezza il fazzolettone della Quintana.

Il gesto, dal forte valore simbolico, è stato accolto con entusiasmo in città. A partire dal sindaco Marco Fioravanti: “Massimiliano Ossini rappresenta un legame profondo e autentico con la nostra città. Il suo gesto conferma come l’identità ascolana e la passione per la rievocazione storica della Quintana possono davvero arrivare ovunque”. Anche il Presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana, Massimo Massetti, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine: “Ringraziamo Massimiliano per portare con sé i nostri colori e le nostre tradizioni in tutto ciò che fa. È un ambasciatore straordinario del nostro spirito e della nostra cultura”.

Ossini, noto per il suo profondo legame con Ascoli e per il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali, non è nuovo a queste manifestazioni di attaccamento. La sua passione per la Quintana e per la sua terra emerge costantemente, trasformandolo in un vero e proprio portabandiera dei valori e dell’identità ascolana in ogni sua avventura, dalle vette più alte del mondo alle trasmissioni televisive. Un esempio brillante di come le radici e l’orgoglio territoriale possano viaggiare lontano, ispirando e unendo.

