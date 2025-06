ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’avvio dei lavori a Lungo Castellano, è stata prevista una modifica all’ordinanza dirigenziale 388 con la quale veniva regolata la circolazione durante la fase di esecuzione delle opere. Rispetto alla precedente, l’ordinanza 396 limita, durante la prima fase e quindi fino alle ore 20.00 del , il divieto di transito esclusivamente ad alcuni veicoli. Nello specifico, viene interdetta la viabilità veicolare “per i mezzi di massa superiore a 35 quintali e per gli autobus: la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire per i veicoli autorizzati al transito una corsia di ampiezza utile non inferiore a metri 2,80, con l’obbligo di rimuovere qualsiasi ostacolo fisso che posso rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale”. Per consultare l’ordinanza è possibile visitare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26228.

Con l’Ordinanza dirigenziale 396 del 23 giugno 2025 l’Amministrazione comunale dispone di modificare , con effetto immediato, l’Ordinanza Dirigenziale 388 del 18/06/2025 limitatamente alla FASE 1, come segue:

FASE 1 – Via Lungo Castellano Sisto V – tratto da Via M. D’Azeglio a Rua dei Marsi dalle ore 15:30 del 23 giugno 2025 alle ore 20:00 del 27 giugno 2025:

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; Interdizione alla viabilità veicolare per i mezzi di massa superiore a 35 q.li e per gli autobus: la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire per i veicoli autorizzati al transito una corsia di ampiezza utile non inferiore a mt. 2.80, con l’obbligo di rimuovere qualsiasi ostacolo fisso che posso rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale; dovrà essere garantito il transito veicolare in Via M. D’Azeglio con l’obbligo di presegnalare, all’intersezione con Lungo Castellano Sisto V , “ attenzione- veicoli in circolazione sul margine sinistro della carreggiata”; obbligo di svolta a destra per i mezzi di massa superiore a 35 q.li e per gli autobus all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per tutte le provenienze da Via Pacifici; obbligo di svolta a sinistra per i mezzi di massa superiore a 35 q.li e per gli autobus all’intersezione con Via Pacifici per tutte le provenienze dal Ponte di Porta Cartara; installazione segnaletica di preavviso “ Lungo Castellano Sisto V chiuso per per i mezzi di massa superiore a 35 q.li e per gli autobus” all’altezza della rotatoria di via Adriatico (raccordo autostradale), rotatoria via Adriatico/Mediterraneo; l’istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto, per i mezzi di massa superiore a 35 q.li e per gli autobus” in via Lungo Castellano Sisto V” all’intersezione di quest’ultima via con Via Pacifici; tratto di Lungo Castellano Sisto V che va dall’intersezione con Via dei Marsi a Via di Porta Torricella , divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, nei tratti necessari a garantire la fluidità della circolazione

