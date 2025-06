ASCOLI PICENO – E’ stato completato, grazie all’acquisizione di un morcellatore di ultima generazione, il progetto di dotazione dell’unità operativa complessa di urologia dell’Ast di Ascoli della strumentazione necessaria per eseguire secondo gli standard internazionali la Thulep, la tecnica chirurgica mininvasiva utilizzata per trattare l’ipertrofia prostatica benigna. Il morcellatore va ad aggiungersi al laser al Tullio, del quale si era già dotata recentemente l’azienda sanitaria, metodica con cui si esegue l’enucleazione endoscopica transuretrale dell’adenoma prostatico che precede, appunto, la morcellazione. La nuova acquisizione per il reparto diretto da Giulio Milanese è stata possibile grazie alla donazione effettuata dall’Aido di Ascoli presieduta da Paolo Cappelli, organizzazione di volontariato facente parte del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria picena, che ha partecipato al bando ‘Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore’ emesso dalla Fondazione Carisap. Il costo del morcellatore è di circa 75 mila euro e dal suo arrivo stati già eseguiti 15 interventi chirurgici.

“L’enucleazione endoscopica transuretrale dell’adenoma prostatico con laser al Tullio (Thulep) è una tecnica chirurgica innovativa, sicura, consolidata ed efficace per la cura dei disturbi urinari causati dall’ipertrofia prostatica benigna, ovvero dall’ingrossamento della prostata – evidenzia il direttore dell’unità operativa complessa di urologia dell’Ast di Ascoli, Giulio Milanese -. La Thulep offre numerosi vantaggi: approccio mininvasivo transuretrale, ridotti tassi di trasfusione post operatoria, assenza di limiti di volume prostatico e una riduzione dei tempi di cateterizzazione e di ospedalizzazione”. “La procedura – spiega Milanese – viene condotta per via transuretrale e tramite l’utilizzo di una fibra laser al Tullio che consente il completo scollamento dell’adenoma prostatico ostruttivo dalla capsula prostatica. L’adenoma enucleato viene quindi spinto in vescica per essere morcellato con il morcellatore appunto, che riduce il tessuto in piccoli frammenti e lo aspira rendendolo disponibile per la successiva analisi anatomopatologica. Il nuovo strumento è denominato Piranha per la forza che ha di triturare in vescica l’adenoma scollato. Al momento, nelle Marche, ce lo abbiamo solo noi, Fermo e Pesaro. I 15 interventi eseguiti fino a ora sono stati completati con risultati eccellenti e con assenza di complicanze. Grazie all’integrazione tra l’Ast e il mondo del terzo settore abbiamo, dunque, una strumentazione per i pazienti del Piceno al passo con gli standard internazionali”.

“Il mondo del terzo settore arriva laddove il pubblico incontra difficoltà ad arrivare – dice il direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo -. La Fondazione Carisap e le organizzazioni di volontariato sono partner importanti per potenziare l’offerta sanitaria a beneficio dei cittadini che con la nuova strumentazione potranno essere curati sul territorio senza bisogno di doversi spostare altrove”. “Abbiamo partecipato al bando della Fondazione con il progetto ‘L’Aido vicino ai pazienti con problematiche oncologiche’ grazie al quale è stato donato il morcellatore al reparto di urologia – prosegue Paolo Cappelli –. Siamo soddisfatti di aver contribuito all’acquisizione di una strumentazione così importante e per questo ringraziamo la Fondazione per il sostegno economico”.

“Ringrazio l’associazione Aido – conclude il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli – che si è fatta carico di questo investimento attraverso il nostro contributo, donando un’importante apparecchiatura all’Ast. Con la supervisione dell’Azienda sanitaria sono stati evitati doppioni ed è stato acquistato quello di cui c’era effettivamente bisogno per gli ospedali”

