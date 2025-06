ASCOLI PICENO – Per il decimo appuntamento del Festival domenica 29 giugno arriveremo a Montefalcone Appennino con un’escursione pomeridiana ad anello per poi rientrare nel borgo ed assistere allo spettacolo Il Campo delle Ombre-Produzione Geografie Teatrali sulle gesta del guerriero Rinaldo da Monteverde. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Oltre all’attività di ricostruzione materiale, continuiamo ad occuparci anche di quella di riparazione sociale ed economica che è indispensabile per creare nell’Appennino centrale nuove opportunità di crescita e sviluppo. Questa manifestazione rientra pienamente nella strategia di rilancio che abbiamo messo in campo e ciascuna tappa del Festival rappresenta un’occasione di incontro e confronto, nel segno della cultura e della natura, per far conoscere i nostri territori e valorizzarli. Luoghi come Montefalcone Appennino, nei quali vogliamo portare un numero crescente di visitatori e turisti. E’ un’iniziativa nella quale crediamo fortemente, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei quattro Bim coinvolti e delle Amministrazioni comunali. Anche nel Fermano stiamo lavorando intensamente per rilanciare un territorio che conferma la sua vocazione, che unisce e aggrega attraverso l’amore per la natura, la cultura e la forza delle tradizioni”

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: ” Il Festival farà tappa per la prima volta nel bellissimo comune di Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo. Questo debutto rappresenta la nostra volontà di estendere il raggio d’azione del Festival, valorizzando ogni angolo del nostro Appennino centrale nelle Marche e per favorire la promozione e il rilancio dei borghi che, come Montefalcone Appennino, custodiscono storia, tradizioni e paesaggi unici.”

Il sindaco di Montefalcone Appennino Cesare Milani: “È la prima volta che il nostro Comune partecipa a questa significativa iniziativa che coinvolge i territori dell’Appennino. L’evento si preannuncia particolarmente suggestivo, considerando che si terrà nel nostro castello, luogo in cui, secondo la tradizione, Rinaldo da Monteverde fu assediato a lungo. Si prospetta un’occasione di grande rilievo.”

Il ritrovo per l’escursione è alle 15.30, nel luogo indicato nella mappa sotto, con partenza alle ore 15.45. L’escursione è un anello ha una difficoltà E, è lunga 6,01 km, con un dislivello di 189 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza. Al rientro nel borgo alle ore 19 al Torrione si svolgerà lo spettacolo Il Campo delle Ombre-Produzione Geografie Teatrali sulle gesta del guerriero Rinaldo da Monteverde che lo portarono fino al castello di Montefalcone Appennino. Al termine dello spettacolo sarà possibile cenare presso il punto ristoro, nel giardino del museo nel centro storico, a cura della Proloco con menù a 15 euro e intrattenimento musicale del gruppo di musica medievale Old Ways.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

